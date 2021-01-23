Что в Минске с протестами? А ничего

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Экстремистский телеграм-канал уже учит россиян делать "сцепки", отсылая подписчиков к протестным событиям в Беларуси





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Вывесил "флаг" за окно

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***Интереса ради понаблюдали за такими ходоками в микрорайоне Малиновка. Вышли 7 тетушек и 1 парень, постояли минут 5 и, свернув атрибуты, уехали. Аналогичную картину видели, к примеру, рядом с остановкой у ТЦ «Ждановичи». Потом чуть дальше, по Тимирязева 97 и у станции метро «Михалово»…У метро «Пушкинской» одиноко скучала обмотанная красным шарфом дивчина в белой куртке. Махала проезжающим мимо машинам в надежде хоть на какой-то сигнал в ответ. Однако сигналить никто не хотел. Постояла дивчина, потыкала в свой телефон пальцем и тоже ушла.В деструктивных телеграм-чатах пытались меряться, мол, чей протест круче – белорусский или российский. Быстро притихли. Стали обсуждать сегодняшний хоккей с участием Президента, ребят с автопробега, традиционно силовиков. Были и те, кто надежду не терял: звал в «цели», но … В чатах уже перешли к обсуждению ответственности за незаконные акции. Оно и правильно. Как раз в пресс-службе минской милиции сообщили о задержании очередных «пикетчиков».А в остальном – обычная суббота.