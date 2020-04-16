Что такое отвага и где ее искать. Спектакль «Тигренок Петрик» на театральной неделе с «СБ»

Долой стереотипы — тигры могут быть боязливыми. А еще могут собраться с силами и отправиться на поиски таинственной храбрости, как это сделал герой спектакля «Тигренок Петрик», показанного в рамках продолжающегося онлайн-марафона #БеларусьБЕЗcovid.

Включив трансляцию представления, зрители познакомились с забавным тигренком Петриком, который всего боится. За это Главный Тигр отобрал у него черные полоски — символ мужества и отваги всего тигриного семейства. Петрик решил искать храбрость в мегаполисе.

В городе его ждали новые знакомства и опасности. Но даже выпутавшись из передряг, отвагу тигренок не нашел и вернулся домой. Там он выяснил, что мама серьезно заболела, и тут же решил отправиться за доктором, несмотря на непогоду и препятствия в пути. Переборов свой страх, Петрик вовремя позвал на помощь. За этот храбрый поступок Главный Тигр вернул ему черные полоски.

Спектакль полон действий, песен и поучительных смыслов между строчек. Юные зрители, наблюдая за приключениями Петрика, запоминают, что бегать по дорогам и стрелять из рогаток по окнам глупо, драки не несут ничего хорошего, а родители дороже всего на свете. Наивный, но искренний и сильный духом тигренок тронул сердца детей и их родителей: в комментариях к трансляции выступления Петрику желали удачи в поисках храбрости и радовались, когда полоски вернулись к законному обладателю.

Театральный марафон продолжится стримом спектакля «Очень простая история» сегодня в 19.00. Посмотреть выступление можно на сайте https://www.sb.by. Социальная сеть Одноклассники тоже поддержала проект. На протяжении недели в группе «Беларусь Сегодня» в ОК будут транслироваться все спектакли, так что насладиться игрой любимых актеров можно, не выходя из соцсети. Смотрите стримы, комментируйте, ставьте лайки, делитесь нашими видео с друзьями.

Беларусь — крупнейшая по размеру аудитории Одноклассников страна после России: в месяц в соцсеть заходит почти каждый четвертый житель республики — около 2,8 млн человек. Большинство пользователей ОК в Беларуси — женщины (61%). Ядро платформы, а именно люди 25—45 лет, составляют 50% от всей аудитории платформы в стране.