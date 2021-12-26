Что сулит год черного Тигра по китайским традициям

Год Тигра, который в нашей стране уже готовятся встретить, по китайскому календарю наступит только 1 февраля и там его будут праздновать целых 15 дней, до следующей большой даты – Праздника фонарей, описывает традицию сотрудница Центра китайской культуры в Минске Анна Найден. Впрочем, алые фонари развешивают повсюду и к новому году. Красные украшения и плакаты с надписями наклеивают на окна, украшают дома. Откуда взялась такая традиция?
- По поверьям, монстр по имени «нянь» (в китайском это слово созвучно слову «год») пробирался в города и деревни и воровал скот, урожай и даже ел детей, - описывает истоки обычая сотрудница центра. – Однажды люди якобы заметили, что он испугался ребенка в красной одежде, и стали использовать этот цвет для отпугивания злых духов. Именно поэтому он так популярен.
А чего же ожидать от года водного Тигра? В китайском календаре он на этот раз еще и черного цвета.
- Тигр в китайской культуре обозначает мудрость, а черный цвет при императорском дворе носили ученые мужи, - делится информацией собеседница. – В каллиграфии это животное отвечает за силу и отвагу, а также хитрость и ловкость. У каждого покровителя года есть свои сильные и слабые стороны, их не воспринимают однозначно.