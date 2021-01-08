Что смотрели в 2020-м: топ-10 лучших фильмов года

Фото:

pixabay.com

«Довод» (США Великобритания)

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«Зависнуть в Палм-Спрингс» (США, Гонгконг)

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«Человек-невидимка» (Канада, Австралия, США)

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«Отель Белград» (Россия)

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«Спутник» (Россия)

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«Джентльмены» (США)

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«Калашников» (Россия)

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«Хэппи-Энд» (Россия, Таиланд)

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«Зов Предков» (Канада, США)

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«Серебряные коньки» (Россия)

События в фильме происходят сразу в семи странах. Рассказывается о возможном апокалипсисе. После теракта в киевском оперном театре агент ЦРУ объединяется с британской разведкой, чтобы противостоять русскому олигарху, который сколотил состояние на торговле оружием. Для этого агенты используют инверсию – технологию будущего, позволяющую времени идти вспять. В новой реальности предметы перемещаются сами и уже изобретено уникальное оружие. Режиссер Кристофер Нолан соединил в фильме, казалось бы, невозможное: небанальный сюжет, научные изыскания, философские мотивы и фантастику.Романтическую комедию Макса Барбакова многие относят к вымирающему жанру, но этот фильм –идеальный пример того, как нужно снимать классные и современные ромкомы. Гость-бездельник Найлс и сестра невесты Сара на свадьбе случайно натыкаются на странную вещь – временную петлю. Она позволяет им снова и снова переживать один и тот же день. Таким образом, можно провести параллель с «Днем сурка» и «Перед закатом». Посмотрите – хорошее настроение вам гарантировано.Психологический триллер Ли Уонелла – о насилии, абьюзе в отношениях: о том, в каком аду живут многие современные девушки. Жертвой стала и Сесилия (ее сыграла Элизабет Мосс). Посреди ночи ей удается сбежать из дома тирана – своего молодого человека Андриана. Пришлось усыпить мучителя снотворным и потрудиться над установленными повсюду сигнализациями и системами наблюдения. Но это не конец, а начало настоящего кошмара в ее жизни. Жертва находит себе убежище (ее приютил знакомый), но пока морально не готова к новой жизни. Ей страшно даже выходить на улицу. Сесилия начинает страдать манией преследования после того, как узнает, что ее экс-бойфренд покончил с собой. Тревога усиливается – появляется постоянное ощущение, будто покойный к ней подкрадывается. Ее обидчик стал невидим, но желание расправиться со своей ускользнувшей жертвой никуда не исчезло.В этом фильме режиссера Константина Статского уместились любимые герои из сериалов «Отель Элеон» и «Гранд». Зрители снова увидят богатого и харизматичного серба Павла (Милош Бикович) и его русскую любовь Дарью. После четырехлетней разлуки они встречаются в Белграде. Теперь Даша – блогерша, она приезжает в столицу Сербии, чтобы снять очередной блог. Волею судьбы она очутилась в отеле, которым руководит человек из ее прошлого. Все бы хорошо, если бы Паша не задолжал криминальному авторитету, который готов простить ему долг только при условии, что он жениться на его дочери. В романтике старого города чувства между Павлом и Дашей вспыхивают еще с большей силой. Влюбленные готовы простить друг другу все и вновь строить счастье, если бы не война, начатая без пяти минут тестем, слепым дедом со стороны невесты.Этот фантастический триллер Егора Абраменко – российский ответ «Чужому». СССР, 1983 год. Советский космонавт-герой Владимир Вешняков привозит на землю инопланетное существо... в собственном теле. В секретной лаборатории закрытого города нейрофизиолог Татьяна Климова пытается спасти космонавта от чудовища, обнаруживая, что испытывает к своему пациенту чувство куда большее, чем профессиональный и научный интерес.Криминальный боевик и комедия режиссера Гая Ричи заставит вас громко смеяться. В ней отлично слились тонкий юмор, экшен и захватывающий сюжет. В фильме рассказана история талантливого выпускника Оксфорда, который изобретает нелегальную схему обогащения за счет обедневшей английской аристократии. И сразу решает продать свой бизнес влиятельному клану миллионеров из США. На его пути встают не менее перспективные, обаятельные и продуманные джентльмены. Сделка оборачивается перестрелками и парочкой несчастных случаев. Колоритных и опасных «джентльменов» сыграли Мэттью МакКонахи, Чарли Ханнэм, Хью Грант и Колин Фаррелл, каким вы его еще не видели.Сюжет этой исторической драмы Константина Буслова повествует о тяжелых испытаниях, с которыми вынужден справляться конструктор-самоучка. Михаил во время Второй мировой войны командовал танком, был тяжело ранен, вернуться на фронт уже не мог. Лежа на больничной койке, главный герой мечтал о том, как его разработки изменят мир, делал в блокноте наброски своих первых чертежей и мучился от того, что не может помочь своим боевым товарищам. После войны он стал работать на заводе и вскоре преподнес миру свое главное изобретение, которое станет самым известным образцом стрелкового оружия в истории.Фильм снял режиссер Евгений Шелякин. Мужчина в возрасте просыпается на пляже в Таиланде. Он не понимает, что происходит и как он оказался в этом райском местечке. Забыл дедуля даже как его зовут. Но при этом не растерялся: без знания иностранного языка он адаптируется на новом месте за пару дней. У него появляются знакомые и полезные связи, а вскоре и собственный авантюрный бизнес. И вроде бы жизнь бьет ключом, но старика продолжают мучить вопросы, как и для чего он оказался в этом месте и будет ли все-таки в этой истории хэппи-энд?!Фильмы про наших пушистых друзей всегда вызывают умиление, возвращают веру в добро и иногда пробирают на слезы. Но эта история особенная. Приключенческая драма Криса Сандерса переносит зрителя в далекие 1880-е годы, когда в Америке бушевала золотая лихорадка. Жизнь дружелюбного пса по кличке Бэк уже не может быть прежней. Он вынужден занять место в почтовой упряжке и вместе с энтузиастами отправиться в суровую Аляску. Несмотря на свою неопытность, Бэк удивляет всех своими результатами. За короткий срок ему удается стать не только лидером упряжки, но и спасти многих заболевших. Собака попадает в удивительное приключение, находит себе новое место, осваивает сложную профессию и понимает, каково было ее предназначение.Эта историческая мелодрама Михаила Локшина стала красивым финалом 2020-го. Она еще идет в прокате. Действие происходит в зимнем Петербурге в 1899 году, накануне Рождества. Именно там встречаются, казалось бы, люди из разных миров – бедный фонарщик Матвей и юная аристократка Алиса. Их образы жизни, цели, мышление и мировоззрение противоположны, но это не мешает им влюбиться и устремится вместе к новой мечте. Кстати, съемки проходили в современном Санкт-Петербурге (во дворцах великих князей, в Михайловском замке, а также на замерзших реках и каналах города) и Ленинградской области (в Кронштадте, Гатчине, Всеволожске). В кадре появляются такие достопримечательности Петербурга и окрестностей, как Петропавловская крепость, Витебский вокзал, Музей прикладного искусства, Большой Гатчинский дворец и многие другие. Интерьерные эпизоды снимались в знаменитых дворцах Северной столицы – Юсуповском, Мраморном, Шереметевском (Фонтанный дом), а также во дворце великого князя Владимира Александровича (Дом ученых).