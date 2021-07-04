Что смотрел и о чем говорил Глава государства в Большом театре

Посетовал: в театрах бывает не так уж и часто. Человек, мол, практичный: идет туда, где нужно что-то сделать. При этом пообещал этот недостаток исправить. Предложение Александра Лукашенко, с которым он обратился к присутствующим со сцены, таково - приурочить присуждение званий заслуженных и народных артистов, вручение государственных наград и премий культурным работникам именно к главному государственному празднику страны. И делать это непосредственно в Большом театре оперы и балета:
- Я хочу, чтобы эти встречи (нынешнего Президента и будущих президентов) стали традиционными, ежегодными. Мы подумаем, как это оформить. Но вы всегда будете в центре. Вы будете показывать лучшее свое творчество. Мы сделаем, чтобы наша творческая интеллигенция в День Независимости прозвучала.
Наше культурное наследиеДля начала – зрелище. Гала-концерт "Большой!", который Глава государства посмотрел из ложи театра, – это яркое и впечатляющее представление-дивертисмент, вобравшее в себя лучшие фрагменты из самых известных классических произведений и ставшее для собравшихся прекрасным подарком к празднику.
Верди, Пуччини, Бизе, Гуно, Чайковский, Прокофьев, Хачатурян - праздничную программу составили произведения, без которых любой, даже самый обширный культурный багаж остается неполным.
Не только признанные мастера сцены, но и подающие надежды артисты оперы и балета демонстрировали в этот день свои таланты. Всех их можно назвать звездами, поскольку отбор на главную сцену страны ведется жесткий, и шанс блеснуть дается далеко не всем. Прослушивание в несколько этапов, год работы в стажерской группе, и только потом молодого артиста выпускают на главную сцену страны, дают возможность встать рядом с мэтрами: большие возможности и высокая ответственность - перед зрителем и перед страной.
Искреннее спасибоПредставление продолжалось час пятнадцать. Не менее ярким был и второй акт праздничного вечера – выступление Президента, его обращение к творческой интеллигенции. Что называется, разговор на «злобу дня». В том, что гала-концерт Главе государстве понравился, сомнений не было. Артистов Александр Лукашенко за выступление искренне поблагодарил:
- Эти люди посвятили свою жизнь искусству. Поэтому примите не только от меня, но и от всех присутствующих здесь в зале нашу благодарность. Спасибо вам огромное!
Глава государства нашел теплые слова и для присутствующих в зале. К ним Президент обратился отдельно. Собравшуюся аудиторию, к слову, назвал специфической для артистов:
- Это люди, приехавшие из всех уголков нашей страны – из небольших городков, городских поселков, и люди сельские, и минчане. Люди, которые преданы творчеству, люди творческие, люди искусства и не только. Поэтому давайте мы, стоящие здесь на сцене, поблагодарим их за ту теплоту, которую, я надеюсь, они подарили вам сегодня.
Отдельно спасибо от Президента гостям праздничного вечера – за ту роль, которую они сыграли на переломном этапе развития нашей страны:
- Вас много, но вы – яркие представители той части большинства белорусского народа, который, опять же, не преувеличу (кто не понимает это, скоро поймет), спасли нашу страну. Я вам безмерно за это благодарен. Вашу поддержку я чувствую.
Комплиментами в адрес артистов и зрителей Глава государства этим вечером не ограничится. Национальный академический Большой театр оперы и балеты Президент назовет самым любимым не только в Беларуси, но и в мире:
- Я видел много театров, и он любим не только тем, что мне пришлось его полностью разрушить и восстановить в том виде, в котором вы видите его сейчас. Он любим своим уютом и неповторимой красотой. Но если вы еще красивы на сцене, это приукрашает этот театр.
Место, где можно творить
О модернизации, реконструкции говорили отдельно. Оно и понятно. На возможность посещения театра Глава государства смотрит и с прагматичной точки зрения. Для него это, как для остальных зрителей, возможность не только прикоснуться к искусству и пообщаться с артистами, а еще и увидеть, что называется, «болевые точки». Или же наоборот – убедиться, что все идет своим путем. Неспроста Александр Лукашенко еще до гала-концерта поинтересовался у руководства Большого перспективами развития учреждения и материально-техническим состоянием базы. Уточнил, содержится ли театр в порядке после масштабной реконструкции, которая завершилась в 2009 году.
- Я помню, тогда же это был космос, - отметил Президент.
Генеральный директор Большого театра Вячеслав Гарбузов в ответ заметил, что здание и сейчас находится в том же состоянии.
- По свидетельствам тех, кто сюда приезжает, театр в Минске считается одним из лучших мировых театров и по качеству сцены, и по звуку, и по качеству самой площадки. Ну а интерьеры - выше всяких похвал. Все, кто сюда приходит, остаются под большим впечатлением, – сказал Вячеслав Гарбузов. При этом добавил: в настоящее время требуются только некоторые плановые текущие работы для поддержания хорошего состояния сцены, репетиционных и других помещений.
Коснулись и вопроса финансирования. Позиция Главы государства: схема выделения бюджетных средств в скором времени будет изменена по аналогии с тем, как это было сделано когда-то со спортивными федерациями и клубами. То есть часть средств театр должен зарабатывать самостоятельно, государство будет выделять из бюджета столько же.
- Имейте в виду, - предупредил Президент.
Большой театр - действительно с большой историей. Здание, которое чудом уцелело в военное время, и в истории современной Беларуси стало знаковым объектом. Доведенным до лоска. Впрочем, на государственном уровне занимались реконструкцией не только этого легендарного зала. К вопросу подходили комплексно. По всей стране. Уже будучи на сцене, Александр Лукашенко вспомнит о том, как преобразились филармония, театр Янки Купалы, Национальный художественный музей. Резюмирует: как Президент, он был сконцентрирован на том, чтобы дать артистам то место, где они могут творить.
- Если мы не создадим для вас этих площадок, так и искусство негде будет показывать. Поэтому мы переделали все в нашей стране. И не только в Минске – во всех областных городах, и до домов культуры в районных центрах дошли. Ну а сейчас уже и до агрогородков.
Особая атмосфераДа, театр начинается с вешалки. Но без артистов существовать не может. Не интерьеры, а именно они создают ту самую душевную атмосферу, ради которой на спектакли, представления, концерты хочется возвращаться. Солистам оперы и балета, другим собравшимся на сцене Глава государства сразу дал понять: настроения в Большом, да и в других творческих коллективах, ему известны. Вспомнил и о событиях прошлого года. Честно признался:
- В этом, наверное, и есть вина, что здесь чуть ли не звучал "Магутны Божа". Не со сцены, в зале. Когда мне доложили про театр Янки Купалы и о вас, меня это не просто удивило, меня это убило на том этапе.
Дальнейшее выступление Александра Лукашенко будет эмоциональным и даже в какой-то степени жестким. Глава государства прямо просит, предостерегает, нет, даже требует от представителей творческой интеллигенции не совершать неверных шагов:
- Вы лицо нации. Творческая интеллигенция - это лицо нации, народа, государства. Я вас прошу: не делайте больше неверных шагов. Если молодой человек сделал неправильный шаг, его можно простить, понять, у него есть время исправиться. Вы никогда не исправитесь. Если обрели и потеряли свое лицо, его практически нельзя будет восстановить. Поэтому прежде чем что-то сделать (а на вас смотрят миллионы глаз, и не только в нашей стране), думайте, следите за каждым своим шагом. Вы талантливы. Не губите этим свой талант.
Не случайно именно в этот момент Глава государства заговорит об одном из наших беглых политиков. Речь об экс-руководителе Национального академического театра имени Янки Купалы:
- Который стоял передо мной на коленях: «Вы меня назначьте». А я знал всего его изъяны. Я его пожалел, назначил директором – и он нарушил все наши договоренности. И сегодня пакостит там, за пределами. Это мы переживем. Но это неправильно! Так быть в стране не должно… Вы хотите политики? Пожалуйста. Есть тот период, когда вы можете заниматься политикой. Вы, творческие люди. Но за рамками этого периода вы должны творить. Поверьте, вы будете здесь лучшими, а не там – в политике. Там жестокие, бешеные законы. Они не для вас. Вряд ли у вас найдется хотя бы один человек, который выдержит это. А окунувшись туда, вы уже не сможете оттуда вылезти. Поэтому берегите себя. Вы – талантливые люди. И творите там, где у вас лучше это получится.
Глава государства объяснил, почему говорит об этом лишь спустя год:
- Потому что понимал: люди творческие, у вас тяжелый труд. Может, вы где-то чего-то недосмотрели, увлеклись чем-то. Но и немного было среди вас людей, которые идейно заморочились. Но сегодня мы подошли к черте. Дальше нельзя. Потеряем страну. Не будет меня – это страна и народ переживет, но страны не будет.
Я первым, а вы следом, как интеллигенция, которая должна вести за собой народ, будем виноваты в том, что упустили страну. Поэтому мы должны объединиться и удержать страну для тех, кто после вас придет на эту сцену и после меня в эту политику. Мы после себя должны оставить что-то детям. По крайней мере, давайте не будем разрушать то, что создали за четверть века.Все неидеально. И идеально быть не могло. Потому что на этой земле никогда не было независимого государства. И если вы думаете, что, если мы сломаем страну, и она завтра будет, к примеру, на злобу, в составе Польши, и вы будете там великими, признаваемыми и узнаваемыми, – заблуждаетесь. Поговорите с теми, кто поехал туда и вернулся. Это ваша земля, и вы ее должны сберечь. Это ваша сцена, ваш театр.
Кадры решают всеС недавнего времени в Национальном академическом Большом театре оперы и балета новый руководитель - Вячеслав Гарбузов. Одиозные Telegram-каналы по поводу этого назначения не уставали ерничать, провоцировали различного рода кривотолки. Александр Лукашенко лично посчитал нужным защитить со сцены назначенного генерального директора и разъяснить, почему здесь пришлось менять руководство:
- Я не мог согласиться с тем, что у вас происходило в прошлом году.
Действия, по словам Президента, последовали такие. Чтобы разобраться с ситуацией в творческой среде, Глава государства назначил нового министра культуры Анатолия Маркевича.
- Реагируя на ваши – культурных работников – просьбы, взял человека со стороны. Чтобы он не принадлежал никакому цеху: ни художникам, ни скульпторам, ни опере-балету, ни поп-музыке, нашей эстраде. Предоставил ему полное право навести порядок в культуре и прислушаться к творческим работникам. Сделать для них все, чтобы они чувствовали, что они в своей стране, и чтобы они дарили этот талант с таким же воодушевлением, как сегодня вы показывали отдельные номера, - пояснил Александр Лукашенко.
Министр в свою очередь принял решение о назначении на должность гендиректора Большого театра Вячеслава Гарбузова.
- Это легитимное действие? Он имел право это сделать? Имел. Он назначил. Пожалуйста, это решение министра прошу принять как должное, - подчеркнул, обращаясь к коллективу театра Александр Лукашенко. - Это не значит, что вы должны быть безмолвными, если это не тот человек. Но вы дайте шанс человеку показать себя.
Валентин Елизарьев на должность художественного руководителя Большого театра, к слову, также вернулся с согласия Президента:
- Думаю, что он еще что-то может сделать в этом театре, потому что он немало сделал для этого театра. Имя его здесь звучит.
Уважать волю народа
Перед тем как завершить свое выступление и озвучить судьбоносное для культуры решение о введении новой традиции праздновать День Независимости в Большом театре, Александр Лукашенко попросил артистов Большого театра быть настоящими людьми:
- У нас есть государство. У этого государства есть свои символы. Они приняты подавляющим большинством народа на референдуме. Не мною. На референдуме еще тогда, когда я не обладал такой властью. Когда верховодил еще Верховный Совет в стране. Не скажешь, что это было недемократично. И мы должны волю народа уважать, если мы часть этого народа.
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