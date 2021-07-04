Что смотрел и о чем говорил Глава государства в Большом театре

- Я хочу, чтобы эти встречи (нынешнего Президента и будущих президентов) стали традиционными, ежегодными. Мы подумаем, как это оформить. Но вы всегда будете в центре. Вы будете показывать лучшее свое творчество. Мы сделаем, чтобы наша творческая интеллигенция в День Независимости прозвучала.

Наше культурное наследие

Искреннее спасибо

- Вас много, но вы – яркие представители той части большинства белорусского народа, который, опять же, не преувеличу (кто не понимает это, скоро поймет), спасли нашу страну. Я вам безмерно за это благодарен. Вашу поддержку я чувствую.

Место, где можно творить

- Если мы не создадим для вас этих площадок, так и искусство негде будет показывать. Поэтому мы переделали все в нашей стране. И не только в Минске – во всех областных городах, и до домов культуры в районных центрах дошли. Ну а сейчас уже и до агрогородков.

Особая атмосфера

- Вы лицо нации. Творческая интеллигенция - это лицо нации, народа, государства. Я вас прошу: не делайте больше неверных шагов. Если молодой человек сделал неправильный шаг, его можно простить, понять, у него есть время исправиться. Вы никогда не исправитесь. Если обрели и потеряли свое лицо, его практически нельзя будет восстановить. Поэтому прежде чем что-то сделать (а на вас смотрят миллионы глаз, и не только в нашей стране), думайте, следите за каждым своим шагом. Вы талантливы. Не губите этим свой талант.

Я первым, а вы следом, как интеллигенция, которая должна вести за собой народ, будем виноваты в том, что упустили страну. Поэтому мы должны объединиться и удержать страну для тех, кто после вас придет на эту сцену и после меня в эту политику. Мы после себя должны оставить что-то детям. По крайней мере, давайте не будем разрушать то, что создали за четверть века.

Кадры решают все

- Я не мог согласиться с тем, что у вас происходило в прошлом году.

Уважать волю народа

Посетовал: в театрах бывает не так уж и часто. Человек, мол, практичный: идет туда, где нужно что-то сделать. При этом пообещал этот недостаток исправить. Предложение Александра Лукашенко, с которым он обратился к присутствующим со сцены, таково - приурочить присуждение званий заслуженных и народных артистов, вручение государственных наград и премий культурным работникам именно к главному государственному празднику страны. И делать это непосредственно в Большом театре оперы и балета:Для начала – зрелище. Гала-концерт "Большой!", который Глава государства посмотрел из ложи театра, – это яркое и впечатляющее представление-дивертисмент, вобравшее в себя лучшие фрагменты из самых известных классических произведений и ставшее для собравшихся прекрасным подарком к празднику.Верди, Пуччини, Бизе, Гуно, Чайковский, Прокофьев, Хачатурян - праздничную программу составили произведения, без которых любой, даже самый обширный культурный багаж остается неполным.Не только признанные мастера сцены, но и подающие надежды артисты оперы и балета демонстрировали в этот день свои таланты. Всех их можно назвать звездами, поскольку отбор на главную сцену страны ведется жесткий, и шанс блеснуть дается далеко не всем. Прослушивание в несколько этапов, год работы в стажерской группе, и только потом молодого артиста выпускают на главную сцену страны, дают возможность встать рядом с мэтрами: большие возможности и высокая ответственность - перед зрителем и перед страной.Представление продолжалось час пятнадцать. Не менее ярким был и второй акт праздничного вечера – выступление Президента, его обращение к творческой интеллигенции. Что называется, разговор на «злобу дня». В том, что гала-концерт Главе государстве понравился, сомнений не было. Артистов Александр Лукашенко за выступление искренне поблагодарил:Глава государства нашел теплые слова и для присутствующих в зале. К ним Президент обратился отдельно. Собравшуюся аудиторию, к слову, назвал специфической для артистов:Отдельно спасибо от Президента гостям праздничного вечера – за ту роль, которую они сыграли на переломном этапе развития нашей страны:Комплиментами в адрес артистов и зрителей Глава государства этим вечером не ограничится. Национальный академический Большой театр оперы и балеты Президент назовет самым любимым не только в Беларуси, но и в мире:О модернизации, реконструкции говорили отдельно. Оно и понятно. На возможность посещения театра Глава государства смотрит и с прагматичной точки зрения. Для него это, как для остальных зрителей, возможность не только прикоснуться к искусству и пообщаться с артистами, а еще и увидеть, что называется, «болевые точки». Или же наоборот – убедиться, что все идет своим путем. Неспроста Александр Лукашенко еще до гала-концерта поинтересовался у руководства Большого перспективами развития учреждения и материально-техническим состоянием базы. Уточнил, содержится ли театр в порядке после масштабной реконструкции, которая завершилась в 2009 году.- отметил Президент.Генеральный директор Большого театра Вячеслав Гарбузов в ответ заметил, что здание и сейчас находится в том же состоянии.сказал Вячеслав Гарбузов. При этом добавил: в настоящее время требуются только некоторые плановые текущие работы для поддержания хорошего состояния сцены, репетиционных и других помещений.Коснулись и вопроса финансирования. Позиция Главы государства: схема выделения бюджетных средств в скором времени будет изменена по аналогии с тем, как это было сделано когда-то со спортивными федерациями и клубами. То есть часть средств театр должен зарабатывать самостоятельно, государство будет выделять из бюджета столько же.- предупредил Президент.Большой театр - действительно с большой историей. Здание, которое чудом уцелело в военное время, и в истории современной Беларуси стало знаковым объектом. Доведенным до лоска. Впрочем, на государственном уровне занимались реконструкцией не только этого легендарного зала. К вопросу подходили комплексно. По всей стране. Уже будучи на сцене, Александр Лукашенко вспомнит о том, как преобразились филармония, театр Янки Купалы, Национальный художественный музей. Резюмирует: как Президент, он был сконцентрирован на том, чтобы дать артистам то место, где они могут творить.Да, театр начинается с вешалки. Но без артистов существовать не может. Не интерьеры, а именно они создают ту самую душевную атмосферу, ради которой на спектакли, представления, концерты хочется возвращаться. Солистам оперы и балета, другим собравшимся на сцене Глава государства сразу дал понять: настроения в Большом, да и в других творческих коллективах, ему известны. Вспомнил и о событиях прошлого года. Честно признался:Дальнейшее выступление Александра Лукашенко будет эмоциональным и даже в какой-то степени жестким. Глава государства прямо просит, предостерегает, нет, даже требует от представителей творческой интеллигенции не совершать неверных шагов:Не случайно именно в этот момент Глава государства заговорит об одном из наших беглых политиков. Речь об экс-руководителе Национального академического театра имени Янки Купалы:Глава государства объяснил, почему говорит об этом лишь спустя год:С недавнего времени в Национальном академическом Большом театре оперы и балета новый руководитель - Вячеслав Гарбузов. Одиозные Telegram-каналы по поводу этого назначения не уставали ерничать, провоцировали различного рода кривотолки. Александр Лукашенко лично посчитал нужным защитить со сцены назначенного генерального директора и разъяснить, почему здесь пришлось менять руководство:Действия, по словам Президента, последовали такие. Чтобы разобраться с ситуацией в творческой среде, Глава государства назначил нового министра культуры Анатолия Маркевича.пояснил Александр Лукашенко.Министр в свою очередь принял решение о назначении на должность гендиректора Большого театра Вячеслава Гарбузова.Валентин Елизарьев на должность художественного руководителя Большого театра, к слову, также вернулся с согласия Президента:Перед тем как завершить свое выступление и озвучить судьбоносное для культуры решение о введении новой традиции праздновать День Независимости в Большом театре, Александр Лукашенко попросил артистов Большого театра быть настоящими людьми: