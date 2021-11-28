Что рисуют дети-беженцы? Репортаж с границы

Между тем малыши продолжали заниматься важными детскими делами – бегать, прыгать, кривляться, смеяться, играть со взрослыми, в том числе белорусскими правоохранителями. Не забывали и про рисование. Можно было часто наблюдать, как ребенок-беженец сидит на бревне и что-то рисует с помощью палки на земле. Через время на песке появлялись круги, солнце, деревья и колючая проволока, через которую они каждый день смотрели на польскую землю и стоящих на ней польских пограничников. Чуть позже они рисовали и писали углем на картонных коробках из-под молока, которое им раздавали волонтеры. С каждым днем гуманитарной помощи появлялось все больше. Когда в лагерь привезли бумагу и фломастеры, дети вместе со взрослыми первым делом нарисовали плакаты с призывами к европейским властям помочь им и разрешить добраться до своей цели. Некоторые родители писали слова и фразы на лице у своих детей, в надежде быть услышанными. Но в ответ польские власти через пару дней вместо рассмотрения их запросов облили беженцев из водомета, используя ядовитый газ против мирных людей.Сегодня дети-беженцы, которые располагаются в транспортно-логистическом центре, каждый день получают из рук волонтеров карандаши, тетради, раскраски. Правда, материалов для рисования хватает не всем. И каждый раз у волонтеров разрывается сердце от детского плача, которым наполняется площадка возле палаток, где раздают гуманитарную помощь. Приходится даже выносить и показывать пустые коробки, чтобы дети точно поняли, что на сегодня это все.Детские рисунки в лагере найти не так просто. Они тонут среди огромного количества предметов, необходимых тем, кто здесь обитает. Одежда, обувь, еда, одеяла, подушки. И где-то между ними – те самые картинки, говорящие громче всяких фраз.На втором этаже ТЛЦ встречаю Лею. Девочка аккуратно разрисовывает карандашами русалочку. Интересуюсь ее творчеством и прошу показать еще картинки. Малышка залазит в палатку своей семьи и достает листы. Каждый день со своего второго этажа она наблюдает за тем, как живет лагерь. Но на ее картинах не это.- говорит 8-летняя малышка. И тут же добавляет:Лея спешит показать мне еще один рисунок. На нем изображены три девочки, которые держатся за руки. Они стоят на небольшом возвышении. Сразу вспоминаю лесной холм, на котором располагался лагерь беженцев. Лея подтверждает мои догадки. Оказывается, на картинке изображена она и три ее подружки. Все девочки из Ирака, но из разных семей. В лесном лагере палатки их семей оказались рядом, малышки подружились. В ТЛЦ также разместились рядом. И теперь они – одна большая семья. Лея верит, что когда они попадут в Германию, будут также дружить и поддерживать друг друга. Она заверяет меня, что никогда не бросит подруг, после того, что им довелось перенести вместе. Девочка неплохо говорит по-английски и уверена, что ее знания могут пригодиться и ее подружкам.8-летняя иракская девочка разворачивает еще одну картинку. Ее она нарисовала буквально час назад. На ней – ее любимый завтрак. Правда, нарисован он в пугающих черно-красных тонах.Лея говорит, что рада тому, что у нее сейчас есть на завтрак в ТЛЦ – чай, печенье, иногда сырки, яблоки. Ведь во время жизни в лесу у них не было и этого. Но девочка очень скучает по своему традиционному завтраку и верит, что как только ее семья доберется до Германии, первым делом мама приготовит именно яичницу с беконом.7-летняя Нэва Сэлли, видя, что я интересую детскими рисунками, берет меня за руку и отводит к своему месту. Девочка шустро скрывается за висящими одеялами и выныривает с бумагой в руках. На рисунке – группа людей, которые держатся за руки и город, с домами и школой. Но между ними – река. Как переплыть ее - малышка не знает. Но верит, что рано или поздно мост построят и она вместе с семьей сможет добраться до пункта назначения.Жизнь в лагере для беженцев - тяжелое испытание. Особенно для детей. Но когда в их руки попадают карандаши, их жизни на некоторое время играют яркими красками. На первом этаже замечаю 7-летнюю Сюзанн, которая, прикусив губу, тщательно раскрашивает разукрашку от МЧС на тему пожарной безопасности. Через несколько рядов вижу, как 10-летний Юсеф с друзьями облачают супергероя из раскраски в красный и синий цвета. А Рожбин (ей 11 лет), сидя рядом с мамой, коротает время в ожидании, разрисовывая платье принцессы. Ее мама улыбается, когда я фотографирую девочку и говорит, что та мечтает стать такой же красивой.Дети беженки Бенан – одни из самых счастливых в ТЛЦ. Дело в том, что вчера журналисты ОНТ подарили им краски и альбом для рисования. Малыши были безумно рады.Бенан вспоминает, как в три года малышка сама нарисовала кота. Мама тогда очень удивилась, насколько похожим вышел рисунок. Бенан сохранила его. Через пару лет, когда Лида пошла в школу для рисования, учитель после первого же занятия сказал маме девочки, что малышка рисует так, как рисуют дети на 3-4 года ее старше.- говорит Бенан.Дети-беженцы, оказавшиеся в сложных условиях на границе, рисуют то, о чем мечтают и то, что успели увидеть. Они пока не до конца понимают, что с ними происходит и относятся ко всему происходящему как к игре. Ведь даже взрослые находятся в недоумении, почему они вынуждены выживать на границе вместо того, чтобы запросить статус беженца в Европе, на который они имеют право. Малыши видят, как переживают их родители и знают, какая у них цель. И тоже верят в то, что рано или поздно Европа их пропустит.