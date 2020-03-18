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Что происходит на российской границе после введения запрета на въезд иностранцев

В полночь 18 марта вступило в силу решение российского правительства о временном ограничении въезда в страну иностранных граждан. Ранним утром наши журналисты побывали в автодорожном пункте пропуска «Заольша» между Витебщиной и Смоленщиной, чтобы выяснить, могут ли попасть на работу жители белорусского Лиозно, которые трудятся в российской Рудне.


Микроавтобус, который каждый день отвозил работников из Лиозно на российский молокозавод, в обычное время из райцентра не отправлялся и через пункт пропуска вчера не проезжал. Граждан Беларуси, с семи до восьми утра пытавшихся пройти пограничный контроль, было несколько десятков: российские стражи рубежей разворачивали машины каждые 10—15 минут. Стали свидетелями, как не прошел границу черный «Ниссан». Машем рукой водителю, он останавливается. В машине три пассажира — все ехали на работу. Один из них — дальнобойщик Андрей:

— У меня фура стоит в Ольше. Вчера таможенник говорил, что, возможно, тех, кто легально работает на российской территории, будут пропускать. Сегодня убедился в том, что, если нет вида на жительство в России, речи об этом не идет.

В схожей ситуации оказались и несколько водителей-международников, чьи машины стоят в Смоленской области. За родственницей в Рудню надеялись проехать пенсионеры Виктор и Раиса — их легковушку тоже развернули:

— Сестра жены на молокозаводе работает, вчера вечером поехала на смену, теперь уже и не знаем, как ей назад добраться.


Российские пограничники прессе никаких комментариев не дают. Ни медиков, ни инспекторов Роспотребнадзора на границе не увидели. Нет и очереди — большегрузы проходят контроль очень быстро.



В половине восьмого утра на границу приехал председатель Лиозненского райисполкома Сергей Земченок:

— На случай скопления людей мы приняли меры: работает круглосуточный пост ГАИ, дежурит «скорая», коммунальщики поставили два дополнительных биотуалета и емкости для мусора, усилила контроль санстанция. Люди, которые работают в России, в райисполком за помощью не обращались. Но, как вы понимаете, границы как таковой не существует — в районе много дорог, которые никем не охраняются…

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Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ
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