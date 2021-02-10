Что принесут нам важные дни февраля – зеркальная дата и новолуние? Объясняет астролог

Мы приближаемся к важному космическому событию – редкому новолунию 11 февраля. Оно состоится в 22:07 (МСК) и пройдет в знаке Водолея. Астролог Елена Осипенко на своем YouTube-канале рассказала, как встретить день смены лунного диска и как нужно строить планы на следующий лунный месяц.
Фото: pixabay.com
Сперва она напомнила, что в период с 30 января по 21 февраля Меркурий проходит свой ретроградный путь. Звезды в это время не помогают в успешных начинаниях. Но 11 февраля станет своего рода исключением: никто в этот день не помешает заложить программу действия на улучшение здоровья и успеха.
– 11 февраля в 22:07 можно прописать планы на лунный месяц. Так как Водолей принадлежит стихии воздуха, хорошо будет очистить мысли и пространство, навести порядок и избавиться от ненужных вещей, – обозначила она.
Специалист упомянула и другой интересный с точки зрения астрологии день – зеркальную дату 12.02.2021.
– Считается, что зеркальные цифровые ряды являются генераторами энергии. В такие дни знающие люди предпринимают всевозможные попытки для поворота судьбы в сторону удачи и блага. Можно загадывать желание: лучше всего сделать это 12 февраля в 12:02, 12:20, 12:21. Уместно посещать энергетически сильные места, произносить заговоры на удачу, – объяснила астролог.
Фото: joy-pup.com
Сама по себе цифра 2 символизирует интеллект, ум, коммуникацию и умение находить общий язык с людьми. Суперсила двойки – в продуктивности общения и воздействия. Единицы говорят о самостоятельности и индивидуальности, но влияние этой цифры может обернуться еще и эгоизмом и упрямством. Нужно следить за соблюдением баланса.
Помимо этого, зеркальная дата приходится на вторые лунные сутки, символ которых – изобилие. Елена Осипенко рекомендует проявить щедрость, помочь близким, сделать им приятное. В этот день хорошо начать цикл физических упражнений или приступить к освоению новых знаний. Также именно в этот день начинается китайский Новый год согласно древневосточной традиции.
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Что принесут нам важные дни февраля – зеркальная дата и новолуние? Объясняет астролог
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