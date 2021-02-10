Что принесут нам важные дни февраля – зеркальная дата и новолуние? Объясняет астролог

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Сперва она напомнила, что в период с 30 января по 21 февраля Меркурий проходит свой ретроградный путь. Звезды в это время не помогают в успешных начинаниях. Но 11 февраля станет своего рода исключением: никто в этот день не помешает заложить программу действия на улучшение здоровья и успеха.– обозначила она.Специалист упомянула и другой интересный с точки зрения астрологии день – зеркальную дату 12.02.2021.– объяснила астролог.Сама по себе цифра 2 символизирует интеллект, ум, коммуникацию и умение находить общий язык с людьми. Суперсила двойки – в продуктивности общения и воздействия. Единицы говорят о самостоятельности и индивидуальности, но влияние этой цифры может обернуться еще и эгоизмом и упрямством. Нужно следить за соблюдением баланса.Помимо этого, зеркальная дата приходится на вторые лунные сутки, символ которых – изобилие. Елена Осипенко рекомендует проявить щедрость, помочь близким, сделать им приятное. В этот день хорошо начать цикл физических упражнений или приступить к освоению новых знаний. Также именно в этот день начинается китайский Новый год согласно древневосточной традиции.