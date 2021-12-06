Что принесет нам наступающий год: астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 2022 год

2022 год во многом продолжает тематику уходящего 2021. Год начнется с проверок обстоятельствами и рядом ограничений по темам финансов, взаимоотношений и любви, поэтому всем нам стоит осознанно проявлять больше заботы и любви по отношению и к себе, и к своим родным , даже если кажется, что они этого не заслуживают (ключевое слово – кажется!). Середина весны может оказаться полноводной на события – как в прямом, так и в переносном смысле. Дождливая весна сменится жарким летом, которое окончательно встряхнет нас от состояния анабиоза, в котором мы пребывали последний год. Многие знаки зодиака получат шанс для перезагрузки тех или иных сфер жизни. Астролог Елена Нордгеймер подготовила для наших читателей подробный прогноз на следующий год для каждого знака зодиака.





Овен (21 марта – 19 апреля)

Представителей знака ожидает насыщенный на события год. 2022-й предоставит ряд новых возможностей, вопрос только в том, сумеете ли их реализовать. Начало года подходит для работы с подсознанием и эмоциями, поездками. Успевайте сделать «перезагрузку», запастись энергией и планом действий до конца апреля. С мая сидеть сложа руки больше нельзя, время действовать! Есть шанс включить в перспективный проект или раскрыть в себе новые таланты. Проявите свою природную смелость и инициативность. В конце августа и в октябре запланируйте отдых либо немного сбавьте обороты, чтобы к концу года не оказаться высушенным лимончиком.

Елена Нордгеймер

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

Телец (20 апреля – 20 мая)



Уже в конце 2021-го Тельцы почувствовали ветер перемен. Новый год только продолжит начатый танец, меняя темп на более быстрый. Для многих Тельцов 2022 год станет судьбоносным и важным. Для кого-то это будет смена работы, для кого-то - рождение детей или внуков, развитие талантов и способностей. Включаться в активную работу стоит с самого января. Значимые люди и ценная информация будут повсюду – Тельцам нужно только оглянуться и перестать скромничать. Конвертируйте свои знания в деньги. Есть шанс обеспечить себе стабильный дополнительный доход.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Близнецам следует быть готовыми к активному году в их жизни. Первая половина года подходит для детальной проработки и подготовки проектов, и только с июня наступает подходящее время для реализации в жизнь. Окунувшись с головой в работу, Близнецы рискуют «выпасть» из отношений, из-за чего столкнуться с недовольством от своей второй половинки. Высок риск скандалов и даже разрывов с октября по ноябрь. Представителям этого знака придется ощутить себя в роли канатоходца, который постоянно ищет баланс.

Рак (21 июня – 22 июля)

Представителям знака следует пересмотреть свои ценности и изменить свою стратегию поведения в достижении поставленных целей, только в этом случае они смогут найти необходимую им поддержку. Времени киснуть нет – начало года заряжено невероятным количеством энергии и Ракам обязательно стоит ей воспользоваться. Поэтому стоит проявить организованность, придерживаться намеченного курса, имея при этом обязательно подушку безопасности и план Б в запасе. Форс-мажоры не заставят себя долго ждать и навестят Раков уже в апреле и мае, а затем вернутся в октябре, словно забывший перчатки гость.

Лев (23 июля – 23 августа)

Львов ждет насыщенный на эмоции год, новые знакомства и неожиданные перспективы. От интенсивности и количества событий может даже голова закружиться, как после долго катания на карусели. Львам не стоит бояться браться сразу же за несколько дел одновременно, важно равномерно распределить нагрузку, потому что стресса будет хватать и без этого – срочные проекты и тайные недоброжелатели будут периодически давать о себе знать. В такие моменты очень важна будет поддержка любимого человека, поэтому отношения отодвигать на последнее место не стоит.

Дева (24 августа – 23 сентября)

В 2022 году Девам стоит направить свои силы на повышение квалификации и саморазвитие, на расширение и изменение статуса. Коронные качества Дев – трудолюбие и внимание к деталям – помогут им на пути к профессиональному успеху и росту. Проявив двойное усердие весной, представители этого знака могут уже ближе к зиме «собрать знатный урожай, в том числе повысить свое финансовое положение. Но самой главной темой года для Девы будут отношения, вот уж кто может с легкой душой ждать романтических свиданий и головокружительных романов.

Весы (24 сентября – 23 октября)

2022 год в целом спокойный и размеренный для Весов, при условии, что до этого представители этого знака не валяли дурочка и заложили хороший фундамент. При ответственном и серьёзном подходе к рабочим обязанностям, Весы могут рассчитывать на карьерный рост. Те же, кто во поиске работы своей мечты, смогут получить возможность найти перспективное место для реализации своих навыков. Только апрель может подкинуть ложку дёгтя в виде разного рода искушений, и искажений, особенно в сферах общения и путешествий. Лучше держаться в стороне от знакомых, которые любят перетереть косточки, и самим постараться не быть инициатором сплетен, чтобы не потерять наработанный авторитет.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Для Скорпионов 2022 год будет насыщенным и эмоциональным. Для многих даже запомнится как год кардинальных перемен в их жизни. Особое внимание к событиям в жизни стоит проявить в мае и ноябре. Время поднять свои мощные энергетические резервы и прекрасные попы с диванов. Отдыхать Скорпионы будут в другой год, сейчас же отличное время для саморазвития и продвижения своего дела.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Как год встретишь, так его и проведешь. А потому, Стрельцам рекомендовано уже с января начинать обучения, заниматься своим имиджем и повышением профессиональных качеств. На работе стоит концентрировать силы на крупных проектах, они хоть и затребуют много сил, но и окупят себя соответственно. В 2022 году Стрельцам лучше финансы накапливать и преумножать, а не тратить с легкой душой на любимые путешествия. В начале осени стоит уделить внимание своему здоровью, особенно питанию – не стоит ходить в неизвестные заведения, очень высок риск отравлений.

Козерог (23 декабря – 21 января)

Многие Козероги начнут 2022 год с проверки курса жизни со своими ценностями, а кому-то даже предстоит в течение года пережить экзистенциальный кризис. Поэтому в январе небольшая пауза от гонки будет очень уместной для представителей этого трудолюбивого знака. А вот с февраля стоит взять себя в руки и возвращаться за руль управления своей жизнью, ведь большого внимания потребует карьера – профессиональные качества и положение в обществе в этом году будут проходить проверку на прочность. Не поддаваться панике, опирайтесь на поддержку семьи и свое умение объективно и хладнокровно оценивать ситуацию.

Водолей (22 января – 20 февраля)

Водолеям в 2022 году предстоит разобраться со своими внутренними ресурсами, поэтому уже в начале года определить приоритетные направления. Самое время заняться самопознанием: начать посещать психолога или обратиться к астрологу, пройти новое обучение, внести в свою жизнь глоток свежего воздуха. Ветер перемен будет сопровождать Водолеев в течение всего года, однако в феврале, мае, августе и ноябре стоит быть особенно на чеку – планы могут меняться резко, события происходить в ускоренном режиме. Через пару лет Водолеи с удивлением могут обнаружить, что 2022 очень многое изменил в их жизни.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Для Рыб 2022 год начнется с изобилия возможностей по всем фронтам: пробить финансовый потолок, продвинуться по карьерной лестнице, встретить большую любовь или стать родителями… Всё это возможно, при условии, что Рыбки не будут сидеть сложа руки, а уже со второй половины 2021 года активно работали над желаемой темой. Проявив ответственность и методичность в решении вопросов весной, к декабрю можно будет собирать большой урожай. Летом же Рыбкам стоит позаботиться о своем здоровье, обязательно отдыхать вдали от скопления людей на природе, восстанавливая психологическое равновесие от интенсивной работы.