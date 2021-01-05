Что приготовить на Рождество: топ-5 рецептов

Самый пик работ по подготовке праздничного стола приходится на сочельник – вечер, предшествующий Рождеству. О том, что нужно готовить и есть в рождественский сочельник можно почитать здесь.
В этом материале собраны рецепты блюд, которые традиционно готовят на светлый праздник Рождества Христова.
Сочная утка с яблоками
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• Утка - 2 кг
• Антоновские яблоки - 500 г
• Соль по вкусу
• Молотая корица по вкусу
• Молотый имбирь по вкусу
• Черный перец горошком по вкусу
• Лимонный сок по вкусу
2. Подготовив тушку утки, время заняться начинкой. Для нее лучше покупать яблоки твердых сортов, с кислинкой. Отлично подойдут для этих целей антоновские яблоки или другие подобные им сорта. Яблоки моем, очищаем от семечек и нарезаем крупными кубиками или дольками. Слегка сбрызгиваем их лимонным соком, чтобы они не потемнели, и посыпаем корицей.
3. Подготовленными яблоками плотно, но не слишком туго фаршируем утку. Слишком большое количество яблок приведет к тому, что кожа птицы при запекании натянется и лопнет, поэтому соблюдайте умеренность. После фаршировки птицу зашиваем. Если зашивать птицу вам не хочется, то воспользуйтесь зубочистками, которыми можно заколоть место разреза.
4. Для того чтобы утка была сочной и не высохшей, ей нужно придать форму, максимально приближенную к форме шара. Для этого ножки в месте разруба птицы свяжите ниткой, а затем сделайте два маленьких разреза по бокам птицы и в получившиеся кармашки заправьте крылышки утки.
5. Нафаршированную утку укладываем в сковороду спинкой вниз и ставим в сильно нагретую духовку. Закрываем крышку и оставляем там птицу примерно на полтора-два часа. В процессе запекания поливаем птицу вытапливающимся жирком. Чтобы определить готовность утки проткните её шпажкой или ножом в самом толстом месте: если выделившийся сок не содержит крови - птица готова.
6. Кожица у утки не хрустит, т.к. подкожный слой жира у этой птицы большой и не вытапливается полностью даже к концу приготовления. Если вы хотите, чтобы корочка на утке хрустела, за полчаса до окончания готовки облить утку не жиром, а холодной водой. Это позволит получить румяную тушку с хрусткой шкуркой.
7. Разрезайте утку при гостях и домочадцах, чтобы они могли полюбоваться румяной тушкой и исходящими соком яблоками.
Подробный пошаговый рецепт утки
Холодец
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• Свиная нога - 2 штуки
• Куриные окорочка - 3 штуки
• Морковь - 1 штука
• Укроп - 1 пучок
• Петрушка - 1 пучок
• Лук репчатый - 2 штуки
• Чеснок - 1 головка
• Лавровый лист по вкусу
• Черный перец горошком 10 штук
• Соль по вкусу
2. Затем слить воду, помыть копыта проточной водой и поскоблить ножом.
3. Снова заливаем копыта водой. Варим копыта 5 часов.
4. За час до готовности в кастрюлю добавляем не очиненные морковь и лук. Куриные окорочка целиком. Солим.
5. За пол часа до готовности добавляем лавровый лист и перец горошком.
6. Как сварили, процедить бульон. Лук и морковь выкидываем.
7. Бульон ещё раз за кипятить.
8. Мясо отделить от костей. Порезать мелкой соломкой.
9. Шкуру и хрящи тоже режем мелко. Добавлять в готовое блюдо достаточно половины, чтоб хорошо загустел. Если добавить все будет очень густой холодец.
10. Режем мелко укроп, петрушку и чеснок.
11. В заранее заготовленные мисочки на дно выкладываем зелень с чесноком и мясо. Залить бульоном.
12. Оставить остывать сначала при комнатной температуре, затем как остынет можно убрать в холодильник или на холодный балкон.
Подробный пошаговый рецепт холодца
Рыбная кулебяка
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• Пшеничная мука - 400 г
• Молоко - 250 мл
• Маргарин - 100 г
• Сухие дрожжи - 2 чайные ложки
• Яйцо куриное - 2 штуки
• Сахар - 1 столовая ложка
• Лук репчатый - 2 головки
• Филе рыбы - 400 г
• Рис - 100 г
• Петрушка - 1 пучок
2. Оставшуюся муку просеять, добавить размягченный маргарин, яйца (желток одного яйца оставить для смазывания кулебяки) и подошедшую опару, замесить тесто и снова убрать его в теплое место, чтобы подошло.
3. Отварить рыбу (можно до полуготовности) с добавлением пряностей и соли, нарезать небольшими кусочками.
4. В рыбном бульоне отварить рис.
5. Лук нарезать полукольцами и обжарить на растительном масле.
6. Петрушку вымыть, промокнуть салфеткой и мелко нарубить.
7. Противень застелить бумагой для выпечки.
8. Тесто раскатать в один большой пласт, аккуратно переложить на противень. В середину кулебяки выложить слой риса, на него слой лука, затем петрушки, поверх положить рыбу, добавить пару ложек бульона.
9. Края теста соединить, шов хорошо заделать. Кулебяку смазать желтком, слегка разбавленным водой, при желании нанести любой узор из теста и дать постоять некоторое время.
10. Выпекать в хорошо прогретой духовке, но соблюдая необходимую аккуратность, как всегда при выпечке дрожжевого теста.
Подробный пошаговый рецепт кулебяки
Свекла с хреном и красным луком
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• Свекла - 3 штуки
• Оливковое масло - ½ стакана
• Соль - 1 чайная ложка
• Перец черный молотый - ½ чайной ложки
• Красный лук - 360 г
• Хрен20 г
• Бальзамический уксус - 3 столовые ложки
2. В небольшой миске смешайте оливковое масло, уксус, соль и перец. Добавьте мелко нарезанный лук и хрен. Хорошо перемешайте.
3. Очистите свеклу и порежьте на маленькие кубики. Переложите в миску к луковой массе. Хорошо перемешайте.
Подробный пошаговый рецепт салата
Пряники-козули
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• Сахар - 500 г
• Вода - 200 мл
• Яичный желток - 1 штука
• Сливочное масло - 200 г
• Пшеничная мука - 1 кг
• Сода - 1 чайная ложка
• Молотая корица - ½ чайной ложки
• Молотый имбирь - ½ чайной ложки
• Молотый кардамон - ½ чайной ложки
• Молотая гвоздика - ½ чайной ложки
• Молотый белый перец - ½ чайной ложки
• Молотый мускатный орех - ½ чайной ложки
2. Если есть необходимость, можно добавить мед — 2 столовые ложки. Но можно делать без меда.
3. Когда масса станет однородной снять с огня и добавить соду. Масса начнет подыматься — перемешивать!
4. В остывшую смесь добавить желток и муку и начать вымешивать тесто.
5. Готовое тесто упаковать в пакет или пищевую пленку и поместить в холодильник на срок от 3 до 10 суток. Козульное тесто уникально тем, что может храниться в холодильнике длительный срок, до 3 месяцев, от чего его качества становятся только лучше.
6. Раскатать тесто толщиной 4-6 мм, вырезать фигурки специальной формочкой для вырубки печенья и выпекать в духовке нагретой до 180 градусов 7 минут.
7. Каждую новую порцию выпекать меньшее количество времени (примерно на 30 сек меньше). В противном случае пряники могут пересохнуть.
8. Выпеченные пряники выложить на ровную поверхность и дать им остыть.
Подробный пошаговый рецепт пряников
Счастливого Рождества и приятного аппетита!
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