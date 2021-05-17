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Что приготовить на мангале кроме мяса. Топ-6 рецептов для пикника

Сезон отдыха на природе набирает обороты. Нет ничего лучше, чем расслабиться в приятной компании за городом, подальше от суеты и работы. Приготовить что-то вкусное на открытом огне – отдельный вид удовольствия. Но почему для пикников все традиционно выбирают в качестве основного блюда только шашлыки из мяса? Почему бы не поэкспериментировать и дать волю фантазии?

В этом материале мы предлагаем вам несколько необычных блюд, которые можно приготовить на мангале. Особенность представленных рецептов в их простоте и оригинальности.

Запоминаем несложные рецепты, покупаем необходимые продукты – и вперед на свежий воздух получать букет новых вкусовых впечатлений!

Овощи на углях

  • Кабачок - 1-2 шт
• Сладкий перец - 2 шт
Лук - 1 шт
• Шампиньоны - 300 гр
• Помидоры черри - 200 гр
• Чеснок - 2 зубчика
• Сушеные травы - 1 ч. ложка
• Свежая зелень - пучок
• Оливковое масло - 3 ч. ложки
• Соль, перец по вкусу

1. Вымойте и обсушите все овощи, очистите лук и чеснок.

2.  Лук и перец нарежьте средними кусочками, кабачки - кружочками, грибы - пополам. Помидоры оставьте целыми. Выложите все в глубокую мисочку.

3. Пропустите через пресс или мелко нарежьте чеснок. Добавьте соль, перец, сушеные травы. Для более интенсивного аромата добавьте измельченную свежую зелень.

4. Полейте все оливковым маслом и аккуратно перемешайте. Разместите овощи и грибы на шампурах, чередуя.

5. Останется только отправить шампуры на разогретые угли и жарить до румяности, постоянно переворачивая. 

Подробный пошаговый рецепт овощей на углях

Креветки с ананасом на шпажке

• Креветки королевские - 1 кг
• Лук - 1 шт
• Ананасы (свежие или консервированные кольцами) - 1 шт
• Соус терияки - 100 гр
• Лимон - 1 шт
• Оливковое масло - 3 ст. ложки
• Чеснок - 1 зубчик
• Специи (сушеный базилик, кунжут, тимьян) по вкусу
• Паприка, перец кайенский - по 1 ч. ложке
• Соль по вкусу

1. Подготавливаем креветки (замороженные размораживаем). Промываем в холодной воде, очищаем от панциря, отделяем голову, промокаем бумажным полотенцем.

2. Готовим маринад. Смешиваем терияки со специями, добавляем соль и перец, лук, паприку, измельченный чеснок, оливковое масло и сок лимона.

3. Опускаем креветки в маринад и даем пропитаться 20 минут. В это время треугольничками нарезаем ананас.

4. Деревянную шпажку смачиваем в холодной воде и поочередно нанизываем на нее креветки и кусочки ананаса. Обжариваем на открытом огне со всех сторон 8–10 минут до золотистой корочки, поливая маринадом во время жарки.

Подробный пошаговый рецепт креветок

Шампиньоны на мангале

• Шампиньоны - 1 кг
• Майонез - 200 гр
• Чеснок - 3 зубчика
• Соль, перец по вкусу

1. Подготавливаем шампиньоны: тщательно промываем под проточной водой и высушиваем. Складываем их в глубокую посуду, солим, перчим, добавляем продавленный чеснок и майонез. Перемешиваем и даем замариноваться минут 30. 

2. Нанизываем на шампур или раскладываем на решетку и начинаем жарить на углях. 

3. Жарить нужно аккуратно, около 10–15 минут, постоянно переворачивая. Грибы, естественно, потемнеют сверху, но внутри получатся сочными.

Подробный пошаговый рецепт шампиньонов

Брокколи на мангале

• Капуста брокколи - 300 гр
• Чеснок - 3 зубчика
• Оливковое масло по вкусу
• Соль по вкусу
• Специи по вкусу

1. Брокколи необходимо разобрать на соцветия, убедившись, что они не слишком маленькие и не будут падать через гриль.

2. Отварите брокколи в подсоленной воде в течение 3 минут, чтобы она осталась хрупкой и сохранила свой цвет.

3. Затем извлеките ее и опустите сразу в миску с ледяной водой, после чего воду слейте и откиньте капусту на сито. Поместите брокколи в глубокую миску, полейте оливковым маслом, посыпьте солью и специями по вкусу. Хорошо перемешайте и оставьте на 10–20 минут.

4. Чеснок очистите и нарежьте пластинами. Обжаривайте буквально 1–2 минуты на оливковом масле. Как только чеснок отдаст свой аромат, перелейте масло в стеклянную баночку, его мы будем позже использовать для заправки.

5. Выложите соцветия на решетку и жарьте брокколи на мангале до легкой мягкости и румяной корочки.

6. Переложите капусту на сервировочное блюдо, полейте ароматным маслом, посыпьте пармезаном или лимонной цедрой и подавайте к столу. 

Не жарьте брокколи слишком долго, иначе капуста может стать мягкой и потерять свой пикантный вкус и аромат.

Подробный пошаговый рецепт брокколи

Кальмары в пряном маринаде на мангале

• Тушки кальмара - 600 гр
• Сок лимона - 60 гр
• Чеснок - 3 зубчика
• Томатная паста - 1 ст. ложка
• Молотый кориандр, паприка, перец - по 1 ч. ложке
• Тертый имбирь - 1 ст. ложка
• Мускатный орех - ¼ ч. ложки
• Оливковое масло - 1 ст. ложка

1. Очищаем кальмаров от пленки.

2. Смешиваем томатную пасту с лимонным соком и оливковым маслом, добавляем специи и измельченный чеснок.

3. В емкость выливаем пару ложек маринада, выкладываем слой кальмаров, снова заливаем маринадом, повторяем, пока не закончится мясо кальмара, сверху заливаем остатками маринада.

4. Отправляем кальмаров в холодильник на пару часов.

5. Замариновавшиеся тушки выкладываем на решетку, даем немного стечь излишкам маринада и отправляем жарить.

6. Кальмар жарится очень быстро – примерно минут пять, поэтому требует к себе постоянного внимания. Если хочется более хрустящую корочку, можно подержать на огне немного дольше, но в любом случае не переусердствуйте, иначе кальмар станет жестким. Готовый кальмар вкусен и в холодном виде.

Подробный пошаговый рецепт кальмара

Адыгейский сыр на гриле

• Сыр "Адыгейский" - 300 гр
• Масло растительное - 3 ст. ложки
• Чеснок - 3 зубчика
• Итальянские травы по вкусу

1. Сыр нарезать крупными кусочками.

2. В миске соединить натертый чеснок, масло и травы. Опускать кусочки сыра в ароматное масло, аккуратно переворачивая, чтобы кусочки полностью покрылись им.

3. Переложить сыр на решетку, жарить на умеренном огне, перевернуть несколько раз.

4. Когда сыр подрумянится с обеих сторон, можно убирать с огня.

Подробный пошаговый рецепт сыра на гриле


Приятного аппетита!

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