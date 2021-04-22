В 2021-м угнали на восемь велосипедов больше, чем в 2020-м

Кражи из подъездов этой весной стали настоящим бичом столицы. Особой популярностью, как и прежде, пользуются велосипеды. За три месяца 2021 года в Минске их «угнали» 49. К слову, за аналогичный период 2020-го эта цифра была меньше – 41.
Правоохранители наблюдают тенденцию роста краж велосипедов. Из года в год количество потерпевших увеличивается. В основном это связано с тем, что передвижение на двухколесном транспорте становится все более популярным у минчан.
– Велосипед – это довольно ценное, и при этом зачастую небрежно хранимое имущество. Нередки случаи, когда велосипед стоимостью около тысячи рублей может быть оставлен без присмотра или пристегнут замком, который может быть вскрыт голыми руками. Вряд ли есть какое-либо другое имущество аналогичной стоимости, с которым бы обращались так беспечно, – говорит начальник УОПП ГУВД Мингорисполкома полковник милиции Александр Купченя.
Правоохранитель отмечает, что в большинстве случаев граждане сами создают идеальные условия для хищения велосипедов, оставляя их у дверей своей квартиры или на лестничной площадке. Так, в 70% случаев велосипеды были похищены из подъездов и тамбуров многоквартирных жилых домов.
– Таким образом к причинам, по которым совершаются кражи и угоны велосипедов можно отнести, во-первых, халатность самих хозяев, которые легкомысленно, не предпринимая никаких мер по сохранности своего имущества, оставляют его без присмотра. Во-вторых, отсутствие идентификационных знаков на велосипедах, – заключает Александр Купченя.
Чтобы транспорт остался при своем владельце, правоохранители рекомендуют не оставлять его в подъезде или на лестничной площадке. Лучшее место для их хранения – квартира. В городе оставлять велосипед стоит только на специальных велопарковках либо в поле обзора камер видеонаблюдения. Также стоит сохранить технический паспорт, переписать идентификационный номер плюс сделать фотографию своего железного коня – в случае кражи это существенно облегчит работу правоохранителям.
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В 2021-м угнали на восемь велосипедов больше, чем в 2020-м
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