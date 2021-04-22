В 2021-м угнали на восемь велосипедов больше, чем в 2020-м

Правоохранители наблюдают тенденцию роста краж велосипедов. Из года в год количество потерпевших увеличивается. В основном это связано с тем, что передвижение на двухколесном транспорте становится все более популярным у минчан., – говорит начальник УОПП ГУВД Мингорисполкома полковник милиции Александр Купченя.Правоохранитель отмечает, что в большинстве случаев граждане сами создают идеальные условия для хищения велосипедов, оставляя их у дверей своей квартиры или на лестничной площадке. Так, в 70% случаев велосипеды были похищены из подъездов и тамбуров многоквартирных жилых домов., – заключает Александр Купченя.Чтобы транспорт остался при своем владельце, правоохранители рекомендуют не оставлять его в подъезде или на лестничной площадке. Лучшее место для их хранения – квартира. В городе оставлять велосипед стоит только на специальных велопарковках либо в поле обзора камер видеонаблюдения. Также стоит сохранить технический паспорт, переписать идентификационный номер плюс сделать фотографию своего железного коня – в случае кражи это существенно облегчит работу правоохранителям.