Что обсудят на Международной инвестиционной конференции в НАИП

Международную инвестиционную конференцию «От восстановления к устойчивому росту» организовывает Национальное агентство инвестиций и приватизации (НАИП) 31 июля в онлайн-формате при поддержке Конференции ООН по торговле и развитию. Об этом сообщили сегодня на брифинге, посвященному организации конференции.
Планируется, что в пленарном заседании «Инвестиции при переходе к устойчивому росту в период пандемии» примут участие Первый заместитель Премьер-министра Николай Снопков, Председатель Коллегии Евразийском экономической комиссии Михаил Мясникович, Министр экономики Александр Червяков и другие.
Конференция также предусматривает проведение двух тематических панельных дискуссий, в рамках которых представители государства, руководители компаний и международные эксперты обсудят инвестиционные возможности в Беларуси в контексте постпандемического восстановления экономики, практический опыт работы реальных компаний в Беларуси с прицелом на потенциал рынков ЕАЭС, актуальные глобальные и региональные тенденции, современные и будущие вызовы в сфере привлечения инвестиций и возможные эффективные инструменты для их проведения.
Директор НАИП Дмитрий Красовский рассказал, что конференция пройдет в дистанционном формате. И добавил:
– Хоть ранее и использовался данный формат, однако не в таком масштабе. В первую очередь такой формат позволит апробировать некоторые технические новинки, маркетинговые инновации. На данный момент зарегистрировались более 160 участников. До конца регистрации остается еще шесть дней. Прямая трансляция будет вестись в социальных сетях. Ожидаемая аудитория конференции – несколько тысяч человек.
Председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных полагает, что на пленарном заседании будет показана привлекательность Беларуси в новых условия. Он пояснил:
– Мир меняется очень стремительно. Мы видим появление макрорегионов, каждый из которых будет иметь свою финансовую систему, внутреннее разделение труда, что существенно повлияет на потоки инвестиций. Геополитический фактор будет определяющим в ближайшие 15–20 лет. У Беларуси в этом процессе есть очевидные преимущества. Обсуждение в рамках конференции и станет первой ласточкой для взаимодействия между НАИП и Палатой представителей.
Напомним, сегодня НАИП и Палата представителей подписали совместный план по привлечению инвестиций.
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Что обсудят на Международной инвестиционной конференции в НАИП
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