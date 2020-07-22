Что обсудят на Международной инвестиционной конференции в НАИП

Планируется, что в пленарном заседании «Инвестиции при переходе к устойчивому росту в период пандемии» примут участие Первый заместитель Премьер-министра Николай Снопков, Председатель Коллегии Евразийском экономической комиссии Михаил Мясникович, Министр экономики Александр Червяков и другие.Конференция также предусматривает проведение двух тематических панельных дискуссий, в рамках которых представители государства, руководители компаний и международные эксперты обсудят инвестиционные возможности в Беларуси в контексте постпандемического восстановления экономики, практический опыт работы реальных компаний в Беларуси с прицелом на потенциал рынков ЕАЭС, актуальные глобальные и региональные тенденции, современные и будущие вызовы в сфере привлечения инвестиций и возможные эффективные инструменты для их проведения.рассказал, что конференция пройдет в дистанционном формате. И добавил:полагает, что на пленарном заседании будет показана привлекательность Беларуси в новых условия. Он пояснил:Напомним, сегодня НАИП и Палата представителей подписали совместный план по привлечению инвестиций.