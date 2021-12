Что нового произошло в мире моды за неделю

1. Вторая коллаборация Gucci и The North Face

2. Кроссовки, вдохновленные японской керамикой, от adidas

3. Лимитированная коллекция от Comme des Garçons и Chrome Hearts

4. Аль Пачино стал героем рекламной кампании Saint Laurent

5. Новые модели мужских сумок от Louis Vuitton

Как-то мы уже рассказывали вам о совместном коллабе итальянского модного дома Gucci и американской компании The North Face . Так вот, он оказался настолько удачным, что они решили создать еще одну коллекцию.В линейку вошли предметы одежды для зимнего гардероба: пуховики, лыжные костюмы, вязаные свитеры, шапки, брюки и ботинки.Некоторые вещи украшены фирменным цветочным узором Gucci. Все модели дополнены двойным логотипом Gucci х The North Face.Лукбук был снят в живописной Исландии. За фото и видео отвечали братья-близнецы Джалан и Джибриль Дуримель.Немецкая спортивная марка adidas Originals представила коллекцию с необычным принтом. При создании моделей дизайнеры вдохновлялись японской керамикой.В капсуле представлены кроссовки Forum и Superstar, которые имеют индивидуальный дизайн окрашивания. Также линейку дополняют куртка и худи, в основе которых –винтажные силуэты adidas Originals. Коллекция получила название Ran Guzi Descending the Mountain.Работать над капсулой помогал художник-керамист YiRan.Стоимость предметов одежды пока не называется.Коллаборация, которая снова заслуживает вашего внимания, на этот раз от японского модного бренда Comme des Garçons и американский марки Chrome Hearts. Они объединились, чтобы создать лимитированную коллекцию.В линейке представлены жакеты, брюки, платья, юбки, рубашки и костюмы. Всего в коллекцию вошло 19 моделей одежды, которые будут представлены только в Японии.В основу лимитированного коллаба легли силуэты Comme des Garçons, украшенные фирменными крестами Chrome Hearts.Знаменитый американский актер Аль Пачино снялся в новом рекламном кампейне французского бренда Saint Laurent. Фото с 81-летним актером вызвали у модных критиков настоящий восторг.На снимке Аль Пачино позирует в черном полосатом костюме-тройке и сорочке с бантом из новой мужской коллекции Saint Laurent сезона весна-лето – 2022.Креативный директор бренда Энтони Ваккарелло представил кампанию под девизом «Фантазия о мрачном викторианском романе». В целом снимки Аль Пачино такое настроение и передают.Фотографом кампейна выступил Дэвид Симс. В фотосессии также приняла участие 65-летняя модель и актриса Джерри Холл.Фото: instagram.com/ysl Французский модный дом Louis Vuitton выпустил новые модели сумок из мужской коллекции Aerogram.В линейку вошли сумка на молнии, рюкзак, поясная сумка, модели Messenger и Keepall и чехол для телефона. Все аксессуары выполнены из натуральной зернистой кожи. Определенные сумки представлены в новых цветах: сером, оранжевом и голубом.Коллекция сумок уже доступна к продаже на официальном сайте бренда.