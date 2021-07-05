Ожоговый хирург, руководитель ожогового центра НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Алексей Сачков в эфире телеканала "НТВ" рассказал, какие меры не стоит предпринимать, если вы получили ожог.
– Ни в коем случае для обезболивания нельзя использовать находящиеся дома лекарства. Запрещено принимать и алкоголь: так еще больше отягощается ситуация, изменяется обмен веществ в организме, повышается тяжесть гомеостазов. Я не рекомендую использовать мази на рану. Единственное, вы можете охладить поврежденный участок кожи водой и приложить что-то сухое и чистое, – рассказал медик.
Он считает, что в таких случаях обязательно следует обратиться к врачу. Боль может пройти через пару дней, но вот дефект кожи – нет. Врач добавил, что у специалистов есть методика лечения, которая позволяет минимизировать последствия ожога быстро и качественно. Так эффективно помочь себе самостоятельно пациент не сможет.
Фото: burnclinic.com.ua
Опубликовано:
761
Что нельзя делать при ожоге? Объясняет врач
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter