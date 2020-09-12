В зарубежные схемы оплаты "мирных протестов по зову сердца" втянуты белорусские компании, сообщается в расследовании АТН.
Расследование обнародовано сегодня телеканалом Беларусь 1. Речь в нем идёт о компании PandaDoc, которая оказалась связанной с «Центром по защите прав женщин», зарегистрированным в Минске. Как выяснили оперативники, говорится в расследовании, эти структуры использовались для финансирования женских маршей.
Подробности в видео.
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Что не так с PandaDoc? Или как оплачиваются белорусские протесты
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