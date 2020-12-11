С 1 января нового года вступают в силу Правила охоты и Правила ведения охотничьего хозяйства, утвержденные Указом Президента Республики Беларусь от 21.03.2018 № 112 (в редакции Указа Президента Республики Беларусь от 16.09.2020 № 345). С этого времени Правила ведения охотничьего хозяйства и охоты разделят на два самостоятельных правовых акта. Что упростится в документальном оформлении охоты? Расширится ли площадь общедоступных охотничьих угодий? На сколько увеличат срок действия медсправки и разрешения на ношение и хранение оружия?
Получить подробные ответы на эти и другие вопросы помогут начальник отдела охотничьего хозяйства Минлесхоза Александр Иванович Козорез и специалисты Госинспекции охраны животного и растительного мира. Вопросы на «прямой линии» в редакции «Сельской газеты» издательского дома «Беларусь сегодня» вы можете задать во вторник, 15 декабря, с 16:00 до 17:00, по телефону 8 (017) 311-04-44 или прислать на электронный адрес yasko@sb.by
Фото из архива Минлесхоза
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Что изменится в Правилах охоты и ведения охотничьего хозяйства, расскажут представители Минлесхоза и Госинспекции
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