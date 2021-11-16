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  2. «Что этот солдафон несет»? – поляки прокомментировали одиозные слова генерала Скшипчака

«Что этот солдафон несет»? – поляки прокомментировали одиозные слова генерала Скшипчака

Польское провластное издание Do Rzeczy приводит слова генерала В. Скшипчака, который заявляет, что для развязывания конфликта (между Беларусью и Польшей) нужны две вещи: Владимир Путин должен решительно поддержать Александра Лукашенко, а Беларусь – применить оружие.  

– Я полагаю, до этого дело не дойдет, поскольку Минск слишком слаб, – отметил он.  

По мнению этого поляка, без помощи России Президент Александр Лукашенко окажется совершенно беспомощным:  

– Если война начнется без поддержки В. Путина, три дня – и Беларусь будет нашей.

Польские читатели Do Rzeczy прокомментировали слова генерала В. Скшипчака:  

«Страшно и глупо».  

«Три дня – и Беларусь будет нашей» – это военная риторика и провокация, а поэтому очень глупое высказывание».  

«Что этот солдафон несет? Неужели Россия будет безучастно наблюдать за тем, как мы захватываем Беларусь? А дальше что, мы ее будем оккупировать? Он белены объелся?»

«А русские тогда захватят Польшу за один день. У него случайно фамилия не Скшипцов?»  

«Он так всерьез или «Бонда» пересмотрел?»  

«Психически нездоровый якобы польский генерал. А зачем нам захватывать Беларусь? Нам достаточно той границы, что есть, и ее защиты. Подобные высказывания производят фурор в российской и белорусской прессе, служа неоспоримым доказательством коварных планов Польши».  
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