Однажды за Матроной пришел милиционер, а она ему: «Беги скорей домой, там у тебя беда»

Чудеса Матроны

Сегодня людей, пожалуй, не выстроишь так просто в километровые очереди, если бы Матронушка, именно так ласково называют ее в православных кругах, не помогала. При обретении мощей старицы Матроны в 1998 году зафиксировано чудо — пролежавщие полвека на Даниловском кладбище в Москве, они оказались нетленными. Ножка ее как была захоронена, так и в момент обретения лежала в чулке. Так люди и решили — Матрона творит чудеса и после смерти. Тому есть множество подтверждений, но о них позже.…Девочка родилась в селе Себино Тульской губернии (сейчас — поселок Сходня, Химкинский район) в бедной крестьянской семье Никоновых, где уже было трое детей. Четвертого ребенка решили отдать в приют, опасаясь, что не смогут прокормить. Но незадолго до родов матери Наталье Никоновой приснилась неродившаяся дочь в виде чудесной белой птицы с человеческим лицом и закрытыми глазами. Птица села женщине на правую руку. Богобоязненная Наталья приняла этот сон как знамение и отказалась от мысли о приюте. Девочка родилась слепой, причем глазные впадины закрывались плотно сомкнутыми веками — как у той белой птицы, которую мать увидела во сне. Однако скоро стало известно, что у новоявленной другое зрение — духовное.О богоизбранности девочки свидетельствовало то, что при крещении, когда священник опустил ее в купель, присутствующие увидели над младенцем столб благоухающего легкого дыма. Отец Василий, которого прихожане почитали как праведника и блаженного, несказанно удивился: «Я много крестил, но такое вижу в первый раз, и этот младенец будет свят». Внешний, телесный знак богоизбранности младенца — выпуклость в форме креста на груди, нерукотворный нательный крестик. Позже, когда Матроне было лет шесть, мать стала ругать ее: «Зачем ты крестик с себя снимаешь?» — «Мамочка, у меня свой крестик на груди». — «Милая дочка, — опомнилась Наталья, — прости меня! А я-то все тебя ругаю...» Подруга Натальи позже рассказывала, что, когда Матрона была еще младенцем, мать жаловалась: «Что мне делать? Девка грудь не берет в среду и пятницу, спит в эти дни сутками, разбудить ее невозможно».С семи-восьмилетнего возраста у Матронушки открылся дар предсказания и исцеления больных. Она чувствовала приближение опасности, предвидела стихийные и общественные бедствия. По ее молитве люди получали исцеление от болезней и утешение в скорбях. К ней стали ходить и ездить посетители. Привозили лежачих больных, которых девочка поднимала на ноги. Желая отблагодарить Матрону, они оставляли ее родителям продукты и подарки. Так девочка, вместо того чтобы быть обузой для семьи, стала ее главной кормилицей.В 16 лет у Матронушки отнялись ноги, и уже до конца своих дней она оставалась сидячей. Старшие братья Михаил и Иван, вступившие в партию, боялись репрессий со стороны властей из-за того, что у них сестра — блаженная, которая целыми днями принимает людей. Жалея родных, Матрона уезжает из родного Себино в Москву, начинается долгий период скитаний, ведь своего угла до конца жизни так и не было. Не имеющая прописки, она много раз чудным образом избегала арестов, заблаговременно съезжала с чужих квартир. Однажды за ней пришел милиционер, а она ему: «Беги скорей домой, я, слепая да неходячая, никуда не денусь, а дома у тебя беда, беги, а то не успеешь!» Милиционер послушался, прибежал домой, а там его жена от керогаза обгорела, чуть до больницы успел довезти. Доложил начальству, что не станет арестовывать провидицу, ведь если бы не она, остался бы без жены.Помощь ее людям была бескорыстной, она ни с кого ничего не брала. Подчеркивала, что помогает не сама, а Бог по ее молитвам. О чудотворениях святой достаточно сказано в ее житие. «Много людей приезжало за помощью. В четырех километрах от Себино жил мужчина, у которого не ходили ноги. Матрона сказала: «Пусть с утра идет ко мне, ползет. Часам к трем доползет». Он полз эти четыре километра, а от нее пошел на своих ногах, исцеленный».***Однажды к Матроне на Пасхальной седмице пришли женщины из деревни Орловки. Одной целительница дала просфору, другой — воду, третьей — красное яйцо и сказала, чтобы она это яйцо съела, когда выйдет за огороды, на гумно. Женщина, как велела ей Матрона, разбила яйцо, а там — мышь. Они все испугались и решили вернуться обратно. А провидица говорит: «Что, гадко мыша-то есть? А как же ты людям продавала молоко, тем паче сиротам, вдовам, бедным, у которых нет коровы? Мышь была в молоке, ты ее вытаскивала, а молоко давала людям». Женщина говорит: «Матронушка, да ведь они не видели мышь-то и не знали, я ж ее выбрасывала оттуда». — «А Бог-то знает, что ты молоко от мыша продавала!»***А. Ф. Выборнова, отца которой крестили вместе с Матроной, рассказывает подробности одного исцеления. «Матери брат однажды встает — ни руки, ни ноги не двигаются, сделались как плети. А он в целительные способности Матроны не верил. Мать пошла к Матрюше спросить, можно ли его привести. Приходит, а Матрюша ей: «Ну что, говорил твой брат, что я ничего не могу, а сам сделался как плеть». А она его еще не видела! Потом сказала: «Веди его ко мне, помогу». Почитала над ним молитвы, дала воды, и на него напал сон. Он уснул как убитый и утром встал совсем здоровым. «Благодари сестру, ее вера тебя исцелила», — только и сказала Матрона брату».***В 1946 году к провидице привели женщину, которая занимала высокое положение. У нее сошел с ума единственный сын, муж погиб на фронте, сама она была безбожницей. Ездила с больным сыном в Европу, но известные врачи помочь ему не смогли. «Я пришла к вам от отчаяния, — сказала женщина, — мне идти некуда». Тогда Матрона попросила воды и в присутствии несчастной матери стала громко читать молитву. Подавая ей затем эту воду, сказала: «Поезжай сейчас в больницу, договорись с санитарами, чтобы они его крепко держали, когда будут выводить. Он станет биться, а ты постарайся плеснуть этой водой ему в глаза и обязательно попади в рот». Женщина приехала в больницу и все сделала, как матушка велела. Сын бился и кричал: «Мама, выброси то, что у тебя лежит в кармане, не мучай меня!» Ее поразило: откуда он узнал? Она быстро плеснула водой ему в глаза, попала в рот. Вдруг он успокоился, глаза стали ясными, и он сказал: «Как хорошо!» Вскоре его выписали.***«Мы с мужем очень хотели ребенка. Но на протяжении 10 лет никак не могли стать счастливыми родителями. За это время у меня было три замерших беременности. Беда случалась всегда на одном и том же сроке. Узнав, что матушка Матрона помогает всем, кто к ней приходит со своими горестями, я стала ей усердно молиться. Выучила молитву наизусть, ездила к ней в Покровский монастырь, однажды провела в очереди к мощам восемь часов. Но когда приходишь туда с большой верой и надеждой на помощь, время пролетает незаметно. И вот узнаю, что беременна. Это было ЧУДО! В душе я настроилась на тяжелую беременность, учитывая предыдущий печальный опыт. Но все девять месяцев чувствовала себя отлично. Знала, что это Матронушка меня оберегает и заботится о моем ребенке. Сейчас бегает мое счастье с косичками дома, и я знаю, что это вымоленный Матронушкой у Господа ребенок».***«Я молилась о хорошем муже и встретила такого человека. Каждый день проходила к иконе и просила: если это не мой человек, отведи его от меня, пока ничего серьезного между нами не происходит, а если мой, дай мне его в мужья. Замужем пять лет, венчаны, растим моего сына и двоих совместных, живем в любви и согласии».Много чудес можно приводить в пример об исцелении от болезней, счастливом замужестве, рождении долгожданных детей. Конечно, обращаться к святой нужно с большой верой. Недаром в Библии сказано: по вере вашей да будет вам. И снова вспоминаем предсмертное завещание Матроны: «Все, все приходите ко мне и рассказывайте, как живой, о своих скорбях, я буду вас видеть и слышать, и помогать вам. Что душе вашей скажу, то и делайте».