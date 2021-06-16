В эфире программы "Жить здорово" медики рассказали, как следует себя вести при получении теплового удара.
Врач-кардиолог Герман Гандельман отметил, что при таком недуге резко повышается температура тела, что может привести к серьезным изменениям в организме, вплоть до потери сознания и комы.
– Удар может быть получен при занятии физическим трудом в жаркую погоду под солнцем. Сюда же можно отнести обезвоживание организма, возможны судороги – общие и мышечные, – объяснил медик.
Врач-педиатр Андрей Продеус рассказал, как помочь в таких ситуациях и детям, и взрослым.
– Дети подвержены большему риску: их череп не является сплошным органом, там есть роднички, особенно в младшем возрасте. В них накапливается внутричерепная жидкость, которая способна быстро нагреваться. У детей нет четко сформированной терморегуляции. Поэтому детей в жаркую погоду лучше не оставлять одних, – обозначил Андрей Продеус и поделился главным советом:
– Лед на голову детям класть нежелательно, особенно в места, где есть роднички. Следует приложить его через мягкую ткань или полотенце. В случае с детьми я считаю обязательным обращение к специалистам, – добавил детский врач.
По его словам, состояние пострадавшего от теплового удара зависит от того, насколько быстро вы среагируете. Если человек находится на открытой жаркой местности, его нужно немедленно оттащить и убрать от прямых солнечных лучей.
– Если есть лед либо что-то замороженное, это нужно подложить в места, где расположены большие сосуды, – пах, подмышечная впадина, шея. Если на человеке есть плотная одежда, от нее нужно быстро избавиться. Можно также облить его прохладной водой: она начнет испарятся, а температура тела – снижаться, – рассказал медик.
Фото: pixabay.com
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Что делать при тепловом ударе? Советы врачей
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