Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.58
EUR: 3.17
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Что делать, если переел в праздники? Рассказывает диетолог

Что делать, если переел в праздники? Рассказывает диетолог

Как известно, праздничные столы богаты большим количеством жирной мясной пищи, соусами, блюдами из картофеля, сладостями и многими другими вкусными, но не всегда полезными яствами. Кроме того, подобный рацион растягивается практически на неделю. Первая волна праздников позади и многие уже заметили тяжесть в желудке, плохое самочувствие и даже несколько лишних килограммов. А ведь вскоре предстоят рождественские застолья. Врач-эндокринолог, диетолог Татьяна Мусик рассказала, как после переедания вернуть свой метаболизм в нормальный режим и не навредить организму. 


 – Даже если вы запланированно или незапланированно устроили себе праздник живота, то пора бы уже вернуться к нормальному режиму питания, а не доедать салат "Оливье", сопровождая его жирными блюдами на третьи сутки, – утверждает диетолог. 

Для того чтобы процесс восстановления после застолья (читаем: переедания) прошел быстро, необходимо запомнить несколько простых правил и соблюдать их.

1. Не устраивайте голодовку или жесткий разгрузочный день. Это приведет ваш организм к стрессу, и он начнет накапливать запасы, боясь тратить лишнюю энергию. И ни в коем случае не садитесь на низкокалорийные диеты: отказываясь от завтраков или ужинов, мы нарушаем тонкий физиологический механизм поддержания веса. 

2. Старайтесь пить много жидкости. Это может быть чистая питьевая вода, зеленый или травяной чай, имбирный настой с корицей. Кофе желательно временно ограничить или убрать вовсе, так как он имеет свойство обезвоживать организм. А еще повышает уровень кортизола, следовательно, усиливает аппетит.

3. Откажитесь от высокоуглеводной пищи (хлебобулочные изделия из пшеничной муки высшего сорта, макароны и картофель, бутерброды ) и богатой жирами (сыры высокой жирности, мясо свинины и колбасные изделия, жареная пища). Идеальная еда в этот день – овощные салаты, кисломолочные несладкие продукты, белковые омлеты, нежирная рыба, овощные или фруктово-овощные смузи на кефире, немного несладких фруктов. Если организм умоляет о кусочке мяса, не мучайте его, скушайте отварную куриную или индюшиную грудку без кожи, их, кстати, тоже можно покрошить в салат.

4. Сходите на тренировку, организуйте длительную прогулку на свежем воздухе, посетите русскую баню/сауну или примите ванну с аромамаслами, не отказывайте себе в сеансе массажа.

5. Помимо физического состояния немаловажно восстановить и моральное. Мыслите позитивно и не убивайтесь чувством вины по
поводу съеденного. Это нормально, когда вы в разумных пределах позволяете себе съесть любимые блюда на праздничных застольях. Чем больше вы себя ограничиваете, тем больше вам хочется и тем меньше вы себя контролируете.

6. Не нужно становиться на весы и, конечно же, расстраиваться от впечатляющего плюса на приборе. Это в первую очередь отеки и вес пищи. Этот привес уйдет сам собой через пару дней после возврата к нормальному режиму питания.

7. Запомните! Если вы придерживаетесь правильного и здорового питания основную часть времени, то вы не поправитесь после застолья. Мы набираем вес только при систематическом переедании.

Также диетолог поделилась рецептом идеального салата для послепраздничного дня. Для приготовления понадобятся:

– Креветки

– Салат айсберг / зеленый салат

– Огурец

– Перец

– Лимон

– 1 ч. л. оливкового масла

Креветки отварить. Овощи порезать кубиками, листья салата порвать на кусочки. Все ингредиенты смешать, добавить оливковое масло и сок лимона.

Фото из личного архива, pixabay.com
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Правительство утвердило госпрограмму "Рынок труда и содействие занятости" до 2025 года
Диетолог - о том, как организовать вкусное и полезное застолье на Новый год
Если в доме есть араукария, вопрос с новогодним деревцем можно считать решенным
Сотрудникам ОВД и военнослужащим внутренних войск МВД по всей стране были вручены государственные награды
На Могилевщине зимний молодежный патруль предотвращает чрезвычайные ситуации на водоемах
Для каких знаков зодиака этот год будет сложным, а для кого пролетит на одном дыхании
Умер актер Робер Оссейн
Милиционеров Витебщины, Гомельщины и Могилевщины наградили на Буйничском поле
В Витебской области выбрали 310 представителей на VI Всебелорусское народное собрание
Что нужно знать о кардиомиопатии
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Остепененного предателя можно ведь и послушать? Только выводы сделать
Дед Мороз и Снегурочка поздравили с наступающим Новым годом пассажиров метро
Театр эстрады подготовил насыщенную программу к Новому году и Рождеству
Лукашенко направил соболезнование в связи с землетрясением в Хорватии
Фоторепортаж. Витебские десантники поздравили маленьких пациентов больницы с Новым годом
Что делать, если переел в праздники? Рассказывает диетолог
Стали известны некоторые лауреаты премии «Грэмми»
В Могилеве активизировались воры-домушники
Медийные персоны страны рассказали, как будут встречать Новый год и что они готовят к праздничному столу
Закупки мяса и мясопродуктов через БУТБ выросли на 50 процентов
Мировой спорт учится жить с коронавирусом
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Не трусить и не отступать
Врач рассказал, что и как есть за праздничным столом и какие продукты нужно исключить
Житель Лунинецкого района ранил ножом сына и получил 3,5 года ограничения свободы
Столкнувшись с глобальной пандемией, белорусская экономика продемонстрировала весьма неплохой иммунитет
В новогоднюю ночь Лукашенко будет «дежурным по стране»
Госрегулирование обеспечивает ценовую стабильность
Лукашенко о возможном сокращении декретного отпуска: мы сейчас не трогаем льготы
Президент: для детей надо создать хорошие условия
Лукашенко: никто на Всебелорусском народном собрании не будет принимать конституционных решений
Лукашенко привез подарки юным пациентам РНПЦ детской онкологии
Вспомним? Самые яркие проекты трилогии Года малой родины с участием молодежи
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Протестуны - не вы…
Базовая величина с 1 января увеличится до 29 рублей
Китай одобрил первую вакцину собственного производства против COVID-19
По специальности – преподаватель ИЗО, в прошлом – военный, а на деле – мастер маникюра. Дмитрий Веркеенко – о своей работе, увлечениях и модных трендах
Как в Житковичском районе благодаря международному проекту возрождают потомков легендарных диких быков
«Белпочта» определила график работы на новогодние праздники
Религиозные даты и праздники на 2021 год
МАРТ напоминает о запрете на продажу пиротехники
Лукашенко: будет экономика – ничего не страшно
Не закрыли задвижку. В Бобруйске семья отравилась угарным газом
Зась: ОДКБ полна решимости в 2021 году отстаивать интересы государств – членов организации
мнение
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Независимая Шотландия
Читай, слушай, смотри. Обзор книжных новинок, музыкальных клипов и фильмов
В США работник медцентра намеренно испортил 500 доз вакцины от коронавируса
Извечный землепашец и могучее божество. Культ быка в различных культурах
Авторы
СКАНИРУЙТЕ