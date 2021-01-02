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  2. Что дарить на Рождество: 10 согревающих сердце подарков

Что дарить на Рождество: 10 согревающих сердце подарков

Время шумных новогодних застолий и эффектных подарков позади. Наступает тихое и волшебное Рождество время добрых дел и надежды на чудо. Это день хороших поступков, семейных встреч и символичных подарков, ценность которых не в стоимости, а в душевной теплоте. Рождественский подарок не находят под елкой, его принято дарить из рук в руки. Расскажем, какие подарки помогут поделиться рождественским теплом.

Свеча

Рождественская свеча – самый популярный подарок на Рождество, является символом души, которая, как и пламя свечи, стремиться вверх. В христианской традиции это символ света, каким является Иисус Христос, в языческой – оружие, отгоняющее злых духов. Кстати, свечами раньше украшали елки, электрические гирлянды появились позднее.

Рождественский свечи, как правило, достаточно массивные, иногда с узорами, но всегда запредельно красивые. При выборе свечи можно учитывать цвет: красный – сила и страсть, синий – мудрость, белый – невинность, чистота, желтый – уравновешенность и спокойствие. Свечу можно дарить с подсвечником или вместо него использовать небольшой деревянный поднос или плошку. В этом случае пространство вокруг свечи заполняется еловыми ветки, шишками, золочеными грецкими орехами, фруктами или, как вариант, новогодней мишурой и елочными шарами.

Рождественский венок


Рождественский венок символизирует вечную жизнь. Это прекрасный подарок из еловых веток или деревянных прутьев, который привлекает в дом любовь и здоровье. Его вешают на дверь или помещают в центр праздничного стола. В этом случае венок можно украсить крошечными свечами, бантиками и елочными игрушками, а можно клубочками ниток, шишками, лентами.

Ангелочки


Любимый многими сувенир, ведь именно ангел протрубил о рождении Христа. Посланники Бога оберегают семью и дом, где празднуют Рождество. Фигурки ангелов – важнейший атрибут рождественского декора и популярный подарок. Фарфоровая фигурка украсит стол, тряпичные ангелочки преобразят елку, а интерьерная кукла создаст рождественскую атмосферу.

Колокольчик


Символизирует звон колоколов, которым приветствуют рождение Спасителя. Композициями с колокольчиками украшают двери, колокольчики вешают на елку или рождественский венок. Здорово, если получится найти действительно звенящий колокольчик – дети будут в восторге.

Варежки, носки


Шерстяные варежки или носки также в лидерах рождественских подарков. Вязаные теплые варежки согреют руки на зимней прогулке, а в носках со снежинками или оленями так уютно коротать вечера за чашкой горячего чая.

Скатерть


Вряд ли рождественская скатерть есть в каждой семье, поэтому дарить можно смело. Ослепительно белая, цвета индиго или багряно-красная – накрывать роскошной скатертью стол 7 января станет еще одной семейной традицией.

Кружки


Большая рождественская кружка с зимним пейзажем, снежинками – всегда желанный подарок. Такая атмосферная вещь должна быть у каждого члена семьи, а из чего тогда в Рождество пить чай, молоко и даже грог с глинтвейном, кутаясь в плед?

Глинтвейн


Традиция зарубежная, но у нас прижилась. В продаже немалый ассортимент глинтвейна в бутылках, поэтому можно подарить и готовый. Но лучше купить набор для самостоятельного приготовления – всем вместе варить ароматный напиток и разливать в большие рождественские кружки.

Настольные игры


За увлекательной игрой долгими зимними вечерами будет собираться вся семья. Нужно только выбрать игру забавную и веселую, с понятными правилами и быстрым игровым процессом – в онлайн-магазинах огромный выбор.

Рождественское печенье


Самый согревающий душу подарок, потому что сделан своими руками. Пекут рождественское печенье всей семьей и дарят, упаковав в красивую коробку с рождественским принтом.

Фото pixabay.com 

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