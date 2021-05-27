«Чорная панна Нясвіжа» вернулась на сцену Купаловского

Постановку покажут 28 мая. На сцене снова оживет трогательная история любви короля Жигимонта II Августа и Барбары Радзивилл.Яркая незабываемая постановка, созданная в 2000 году режиссером Валерием Раевским и сценографом Борисом Герлованом, – одна из самых ярких страниц творческой истории театра. Ее продемонстрировали уже более 350 раз.Самые трепетные ожидания в преддверии встречи со зрителем испытывают исполнители главных ролей Михаил Свито (Жигимонт II Август) и Таисия Введенская (Барбара Радзивилл)., – рассказывает актер Купаловского театра Михаил Свито.В спектакле гости увидят также Аллу Ельяшевич, Станислава Артемьева, Василия Сушицкого, Владимира Иванова и других артистов.Постановку можно оценить 28 мая, 16, 17, 21 и 24 июня.