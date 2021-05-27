В Национальном академическом театре им. Янки Купалы теперь снова можно посмотреть спектакль «Чорная панна Нясвіжа», сообщает "Минск-Новости".
Постановку покажут 28 мая. На сцене снова оживет трогательная история любви короля Жигимонта II Августа и Барбары Радзивилл.
Яркая незабываемая постановка, созданная в 2000 году режиссером Валерием Раевским и сценографом Борисом Герлованом, – одна из самых ярких страниц творческой истории театра. Ее продемонстрировали уже более 350 раз.
Самые трепетные ожидания в преддверии встречи со зрителем испытывают исполнители главных ролей Михаил Свито (Жигимонт II Август) и Таисия Введенская (Барбара Радзивилл).
– Мой герой – безумно влюбленный, страстный и темпераментный Жигимонт, который делает все, чтобы быть рядом с любимой Барбарой. Но, к сожалению, этому не суждено сбыться, – рассказывает актер Купаловского театра Михаил Свито. – Мы очень волнуемся и, конечно, надеемся, что зрители нас тепло примут и полюбят.
В спектакле гости увидят также Аллу Ельяшевич, Станислава Артемьева, Василия Сушицкого, Владимира Иванова и других артистов.
Постановку можно оценить 28 мая, 16, 17, 21 и 24 июня.
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«Чорная панна Нясвіжа» вернулась на сцену Купаловского
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