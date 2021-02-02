ЧМ по фигурному катанию может пройти без зрителей

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В 2020 году соревнования отменили из-за пандемии COVID-19. Что касается 2021 года, Международный союз конькобежцев (ISU) решил сохранить изначальные сроки проведения турнира с 22 по 28 марта в Стокгольме.ТАСС уведомили, что сейчас ISU рассматривает вариант проведения мирового первенства без зрителей.