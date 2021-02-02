Международный союз конькобежцев (ISU) планирует провести чемпионат мира по фигурному катанию без зрителей, сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.
Фото носит иллюстративный характер
В 2020 году соревнования отменили из-за пандемии COVID-19. Что касается 2021 года, Международный союз конькобежцев (ISU) решил сохранить изначальные сроки проведения турнира с 22 по 28 марта в Стокгольме.
ТАСС уведомили, что сейчас ISU рассматривает вариант проведения мирового первенства без зрителей.
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ЧМ по фигурному катанию может пройти без зрителей
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Фото: РЕЙТЕР