ЧМ-2021 по фигурному катанию пройдет в Стокгольме 22-28 марта

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Масштабный форум пройдет в столице Швеции с 22 по 28 марта.Опасения по поводу проведения турнира были связаны с пандемией коронавируса. Ранее по этой причине были отменены чемпионат мира - 2020 в Монреале (Канада), а также чемпионат Европы и юниорское планетарное первенство.Согласно намеченному плану, должны состоятся и чемпионаты мира по конькобежному спорту (11-14 февраля в Херенвене, Нидерланды) и по шорт-треку (5-7 марта в Дордрехте, Нидерланды).