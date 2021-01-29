Чемпионат мира 2021 года по фигурному катанию в Стокгольме пройдет в ранее назначенные сроки, сообщает сайт Международного союза конькобежцев (ISU).
Фото: pixabay.com
Масштабный форум пройдет в столице Швеции с 22 по 28 марта.
Опасения по поводу проведения турнира были связаны с пандемией коронавируса. Ранее по этой причине были отменены чемпионат мира - 2020 в Монреале (Канада), а также чемпионат Европы и юниорское планетарное первенство.
Согласно намеченному плану, должны состоятся и чемпионаты мира по конькобежному спорту (11-14 февраля в Херенвене, Нидерланды) и по шорт-треку (5-7 марта в Дордрехте, Нидерланды).
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ЧМ-2021 по фигурному катанию пройдет в Стокгольме 22-28 марта
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