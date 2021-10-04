Члены Совета Республики выразили соболезнование в связи с уходом из жизни Александра Лапотентова

Об этом sb.by сообщили в Совете Республики.
"Члены Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь скорбят в связи со смертью Александра Михайловича Лапотентова, председателя Белыничского сельскохозяйственного производственного кооператива «Колхоз «Родина», заслуженного работника сельского хозяйства Республики Беларусь, и выражают глубокие соболезнования его родным и близким", – говорится в сообщении.
Александр Лапотентов – заслуженный работник сельского хозяйства Республики Беларусь, кавалер орденов Отечества II и III степени, Трудового Красного Знамени, святителя Кирилла Туровского, лауреат премий Могилевского облисполкома и Белыничского райисполкома «Человек года». Его имя занесено в Книгу славы Могилевщины. Александр Лапотентов был председателем сельскохозяйственного производственного кооператива «Колхоз «Родина» с 1981 года. Решением Белыничского районного Совета депутатов ему присвоено звание «Почетный гражданин Белыничского района» за большой личный вклад в социально-экономическое развитие региона, активную депутатскую деятельность, пропаганду духовных, нравственных и эстетических ценностей среди населения.
Фото: БЕЛТА