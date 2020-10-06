Члены правительства Кыргызстана заявили, что продолжат исполнять свои обязанности

– говорится в заявлении. –Также правительство призвало все стороны к соблюдению законов страны с целью поддержки работы органов власти, обеспечения безопасности граждан, сохранения стабильности в экономике и имиджа суверенного, демократичного имиджа Кыргызстана на международной арене.4 октября в Кыргызстане состоялись парламентские выборы. Согласно официальным данным, в состав высшего законодательного органа страны прошли 4 партии из 16 участвовавших в выборах. Это «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан», «Бутун Кыргызстан» и «Кыргызстан». Вечером в понедельник в Бишкеке развернулись массовые протесты несогласных с результатами граждан. Утром 6 октября ЦИК страны признал итоги выборов недействительными.