Они обратились к гражданам страны и сообщили, что продолжат работу, потому что ощущают ответственность, возложенную на них народом, передает агентство "Кабар".
Фото: pixabay.com
– Мы, члены Правительства Кыргызской Республики, обращаемся к гражданам Кыргызской Республики с призывом к стабильности и соблюдению действующего в стране законодательства, – говорится в заявлении. – Мы, ощущая свою ответственность, возложенную на нас народом Кыргызской Республики, продолжаем исполнять возложенные на нас обязанности и работу.
Также правительство призвало все стороны к соблюдению законов страны с целью поддержки работы органов власти, обеспечения безопасности граждан, сохранения стабильности в экономике и имиджа суверенного, демократичного имиджа Кыргызстана на международной арене.
4 октября в Кыргызстане состоялись парламентские выборы. Согласно официальным данным, в состав высшего законодательного органа страны прошли 4 партии из 16 участвовавших в выборах. Это «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан», «Бутун Кыргызстан» и «Кыргызстан». Вечером в понедельник в Бишкеке развернулись массовые протесты несогласных с результатами граждан. Утром 6 октября ЦИК страны признал итоги выборов недействительными.
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Члены правительства Кыргызстана заявили, что продолжат исполнять свои обязанности
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