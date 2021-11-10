Члены Молодежного парламента осуждают гуманитарный кризис на границе, сложившийся по вине польских властей

"Ситуация с беженцами не может не волновать, по-моему, ни одного человека в нашей стране", – таким мнением с порталом sb.by поделилась член Молодежного парламента при Национальном собрании Республики Беларусь Наталья Байдо. Она сообщила:

– Очень жаль, что данная ситуация стала возможна в XXI веке. Белорусский народ знает и помнит историю своей страны, ведь на нашей земле прошло столько войн, где страдали и гибли люди. Мы понимаем, насколько страшна война! Белорусы – мирные люди, которые не могут спокойно созерцать все то, что происходит рядом с границами нашей страны, которая всегда стремилась к согласию и никогда не допускала попрания прав человека. Я уверена, что Беларусь сделает все возможное, чтобы помочь людям сохранить мир и спокойствие в нашей стране.

Еще один представитель Молодежного парламента при Национальном собрании Республики Беларусь Владимир Рогов считает, что сложившаяся ситуация выгодна польским властям. Он подчеркнул:

– Выстрелы, костры, палатки, военные, слезоточивый газ и тысячи беженцев – и это толерантная Европа, которая всему миру показывает свое настоящее лицо. Европейский союз еще раз поставил под сомнение постулаты своей политики.