Член Совета Республики Олег Дьяченко о поправках в Конституцию: страна будет защищена от внешнего управления

– Говоря о проекте Конституции, вынесенном на всенародное обсуждение, хотелось бы остановиться на статье 80, где идет речь о требованиях, предъявляемых к человеку, который хотел бы занять пост Президента нашей страны. К возрасту, времени проживания в Беларуси здесь добавлен еще один аспект. Очень важный, на мой взгляд. Речь идет о том, что претендентом в кандидаты может стать только тот, кто ранее не был гражданином другой страны или не имел за рубежом вида на жительство. Таким образом, страна будет защищена от внешнего управления. Ведь, чего греха таить, известны примеры, когда в государства, бывшие когда-то республиками СССР, президентов в прямом смысле этого слова привозили из-за рубежа. Речь идет об экс-президенте Литвы Валдасе Адамкусе, экс-президенте Латвии Вайре Вика-Фрейберга. И тот, и другая приехали из США. Людей не знали, текущими проблемами не владели. Более того, став президентами, защищали интересы той страны, откуда прибыли. Именно тогда был задан вектор движения, по которому прибалтийские страны двигаются и сейчас – в ущерб себе. За примерами далеко ходить не надо. Решила Литва поддержать санкции против нашей страны – и вдруг оказалось, что остановка транзита тех же калийных удобрений несет серьезный ущерб экономике прибалтийского государства. Опять-таки, Литва в пику Китаю (и поддерживая США) открыла представительство Тайваня. И что? Китай просто вычеркнул страну из списка импортеров – теперь литовцы просто не могут ввезти свои товары в Поднебесную. Для литовского бизнеса это многомиллионные потери. По сути, Литва в угоду Штатам раз за разом создает проблемы себе, своему народу. Такого быть в принципе не должно. От чего-то подобного у нас в Беларуси и защищают предлагаемые изменения в Основной Закон.