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  2. Член-корреспондент НАН Третьяк: научные работы должны носить практико-ориентированный характер

Член-корреспондент НАН Третьяк: научные работы должны носить практико-ориентированный характер

Такое мнение в беседе с корреспондентом sb.by по итогам церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора, прошедшей сегодня во Дворце Независимости, высказал член-корреспондент Национальной академии наук доктор медицинских наук, профессор, заведующий 2-й кафедрой хирургических болезней Белорусского государственного медицинского университета Станислав Третьяк. Он выступил научным консультантом заведующего хирургическим отделением № 3 (гепатологическим) Городской больницы скорой медицинской помощи Минска Сергея Ращинского, получившего сегодня ученую степень доктора медицинских наук:


– Тенденция сейчас такова, что работы должны носить практико-ориентированное направление. Работа доктора медицинских наук Сергея Ращинского полностью практико-ориентированная. Он практикующий врач, заведующий отделением, который в течение десяти лет выполнил более 500 сложнейших операций. А кроме того, усовершенствовал диагностический алгоритм и методы самой хирургии. Это вопрос смекалки. Все познавалось на практике. Тем самым он, по сути, подвел хирургов к их мечте: персонифицировал лечение пациентов с хроническим панкреатитом, разработал для каждой из групп собственную операцию.

Отвечая на вопрос о собственных заслугах в выполнении данной работы, Станислав Третьяк подчеркнул:

– В заслугу себе я ставлю то, что стимулировал его к выполнению этой работы. Потому что занятость административной работой и повседневной рутинной работой зачастую не способствует работе научной.

Фото: БЕЛТА
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