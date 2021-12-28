Чижов: созданный Еврокомиссией спотовый рынок газа в ЕС оказался гиперзависимым от погоды

Созданный Еврокомиссией свободный рынок газа в Евросоюзе оказался гиперзависимым от плохой погоды. Об этом заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов, передает ТАСС.
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- Кстати, созданный в ЕС энергетический рынок уже оказался гиперзависимым от погоды. На него негативно влияют и холод, и жара, и облачность, и ветер, - отметил он, имея в виду пиковые периоды спроса на энергию для обогрева или охлаждения помещений, а также проблемы с солнечной и ветряной генерацией при неблагоприятных погодных условиях.
По словам дипломата, ЕК и другие европейские институты "оказались в некоей сумеречной зоне, провозгласив свой зеленый курс и отказ от газа, который они продолжают всячески подтверждать" даже сейчас, несмотря на острый энергетический кризис.
Чижов считает, что модель, которой сейчас руководствуется ЕК, "выдержана в популистском духе".
- Ее глава Урсула фон дер Ляйен заявляет, что нынешний кризис связан с тем, что недостаточно, мол, еще в Европе вложено усилий в развитие возобновляемых источников. Получается, что если еще пару триллионов евро кинем в эту топку, то тогда все будет отлично. Можно подумать, от этого солнце будет светить ярче, а ветер будет дуть с нужной силой и в правильном направлении, - сказал он.
- Последние заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, что Еврокомиссия предлагает с 2049 года запретить продление долгосрочных контрактов на поставки газа, я считаю достаточно позитивным. Оно подтверждает, что до 2049 года долгосрочные контракты могут заключаться, а то ведь могли бы, не моргнув глазом, ввести запрет и раньше, - заметил Чижов.
- Вообще ставить задачи до 2049 или 2050 года очень легко, ибо к тому времени уже большинства из принимающих эти решения не будет в живых. Гораздо сложнее принять решения на период до 2025 или 2030 года, за которые ответственность будут нести конкретные лица. Вот еврочиновники так и не смогли договориться даже по базовым вопросам классификации зеленых источников энергии - по таксономии, как здесь говорят, - сказал российский постпред.