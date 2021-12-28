Чижов: созданный Еврокомиссией спотовый рынок газа в ЕС оказался гиперзависимым от погоды

, - отметил он, имея в виду пиковые периоды спроса на энергию для обогрева или охлаждения помещений, а также проблемы с солнечной и ветряной генерацией при неблагоприятных погодных условиях.По словам дипломата, ЕК и другие европейские институты "оказались в некоей сумеречной зоне, провозгласив свой зеленый курс и отказ от газа, который они продолжают всячески подтверждать" даже сейчас, несмотря на острый энергетический кризис.Чижов считает, что модель, которой сейчас руководствуется ЕК, "выдержана в популистском духе"., - сказал он.- заметил Чижов.- сказал российский постпред.