Читательница: исчезли каналы на телевизоре. Что делать?

В редакцию о своей проблеме сообщила Мария Александровна Коледа из агрогородка Бережное Столинского района. У пенсионерки уже неделю как перестали транслироваться телеканалы. Причем не только в ее доме, но и у соседей и многих знакомых из агрогородка. «С «Белтелекомом» договор не заключала, ZALA у меня нет, не знаю, куда и обратиться. Скоро Новый год, не хотелось бы его встречать в тишине», -- просила помочь Мария Александровна.
Начальник коммерческой службы Брестского филиала РУП «Белтелеком» Руслан Шевелинский сообщил о плановых технических работах по улучшению качества услуг эфирного телевидения:
– С сентября по декабрь на радиотелевизионных станциях Брестской области проводятся работы по изменению частотных каналов. 16 декабря такие велись на станции «Столин». С вечера 16 декабря жители Столинского района должны были перенастроить свои телевизионные приемники на новые каналы, чтобы пользоваться общедоступным пакетом телевидения. Действие это несложное – достаточно выбрать функцию «Автоматический поиск каналов» с помощью телевизионного пульта.
Связисты предвидели, что у некоторых потребителей возникнут затруднения, и накануне проводили широкую информационную кампанию в СМИ. Рассказывали, как перенастроить каналы самостоятельно, и предлагали обратиться за помощью в РУП «Белтелеком» по номеру 123. Звонок бесплатный, и заявки принимаются круглосуточно.
– Ежедневно поступала не одна сотня заявок, связисты с запросами справлялись оперативно, – прокомментировал Руслан Шевелинский. – Переход на новые частоты фактически состоялся. С 20 декабря завершают перенастройку телевизоров и приставок жители Брестского, Кобринского, Жабинковского, Каменецкого, Малоритского и Пружанского районов, которые принимают телевизионный сигнал с РТПС «Ракиница». Связисты из «Белтелекома» активно помогают.
Редакция посоветовала читательнице Марии Александровне позвонить в службу 123. Специалисты выехали и перенастроили каналы.
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