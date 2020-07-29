Чистый убыток Boeing во втором квартале 2020 года снизился до 2,39 млрд долларов

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Согласно отчету, выручка Boeing за отчетный период достигла 11,807 млрд долларов, снизившись на 25% по сравнению с 15,751 млрд долларов год назад. Операционные убытки составили 2,964 млрд долларов во втором квартале 2020 года по сравнению с 3,380 млрд долларов за такой же период времени минувшего года. При этом портфель невыполненных заказов, в том числе свыше 4,5 тысяч пассажирских самолетов, равен 409 млрд долларов.Руководство Boeing утверждает что последствия пандемии коронавируса и прекращение эксплуатации самолетов серии Boeing 737 MAX продолжают негативно влиять на работу корпорации. "Мы все так же концентрируемся на охране здоровья наших сотрудников и потребителей и одновременно стараемся проложить себе курс в условиях беспрецедентных последствий пандемии COVID-19", - подчеркнул генеральный директор компании Дэвид Кэлхун.Эксперты надеялись на более позитивные результаты. Котировки акций корпорации на Нью-Йоркской фондовой бирже в среду упали на 0,16 доллара (0,094%), составив 170,81 доллар.Эксплуатация лайнеров Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф. 10 марта в Эфиопии потерпел крушеие Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, жертвами стали 157 человек. 29 октября 2018 года в авиакатастрофе с такой же моделью воздушного судна компании Lion Air в Индонезии погибли 189 человек.Руководство компании Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они упали, наблюдался сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности (Maneuvering Characteristics Augmentation System, MCAS). После этого многие государства, включая Россию, США и страны Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию лайнеров данной серии. American Airlines и многие другие перевозчики отметили, что временно не будут использовать самолеты.