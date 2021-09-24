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  2. Число погибших на Эльбрусе выросло до пяти

Число погибших на Эльбрусе выросло до пяти

Спасены 14 человек, пишет РИА Новости.

Снимок носит иллюстративный характер

Напомним, ранее сообщалось, что группа альпинистов из 23 человек, находившаяся на высоте 5400 метров на Эльбрусе, попросила о помощи из-за плохих погодных условий. В МЧС РФ позже уточнили, что на самом деле в группе было 19 человек. Изначально поступила информация о трех погибших. Теперь известно, что их больше.

«В ходе поисково-спасательной операции группы альпинистов на горе Эльбрус удалось спасти 14 человек, их эвакуировали на поляну Азау на ратраках и передали медикам. К сожалению, пять человек погибли», – проинформировали в ведомстве. Там подчеркнули, что операция МЧС завершена. 

Спасатели работали в сложнейших условиях: видимость была не более метра, приходилось бороться с порывами ветра 40–70 метров в секунду. Кроме того, мешали сильные осадки и температура до -20 ℃.

Фото: pixabay.com
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