Число погибших на Эльбрусе выросло до пяти

Спасены 14 человек, пишет РИА Новости.
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Напомним, ранее сообщалось, что группа альпинистов из 23 человек, находившаяся на высоте 5400 метров на Эльбрусе, попросила о помощи из-за плохих погодных условий. В МЧС РФ позже уточнили, что на самом деле в группе было 19 человек. Изначально поступила информация о трех погибших. Теперь известно, что их больше.
«В ходе поисково-спасательной операции группы альпинистов на горе Эльбрус удалось спасти 14 человек, их эвакуировали на поляну Азау на ратраках и передали медикам. К сожалению, пять человек погибли», – проинформировали в ведомстве. Там подчеркнули, что операция МЧС завершена.
Спасатели работали в сложнейших условиях: видимость была не более метра, приходилось бороться с порывами ветра 40–70 метров в секунду. Кроме того, мешали сильные осадки и температура до -20 ℃.
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