Согласно статистическим данным Национального банка за январь –октябрь 2020 года, белорусы купили валюты на $ 1,64 млрд больше, чем продали.
За десять месяцев физические лица купили наличной и безналичной валюты на $ 8 млрд 403,8 млн в эквиваленте, продали $ 6 млрд 763,9 млн. Чистая покупка иностранной валюты физлицами составила $ 1,64 млрд.
Субъекты хозяйствования – резиденты Беларуси купили валюты на $ 19 млрд 245,4 млн в эквиваленте, продали $ 18 млрд 127,9 млн. Чистая покупка – $ 1 млрд 117,4 млн.
Нерезиденты Беларуси приобрели иностранной валюты на $ 227,9 млн в эквиваленте, продали $ 711,4 млн. Чистая продажа составила $ 483,5 млн.
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Чистая покупка валюты населением в 2020 году составила $1,64 млрд
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Фото: ЧУЙКО Павел Викторович