Чистая покупка валюты населением в 2020 году составила $1,64 млрд

За десять месяцев физические лица купили наличной и безналичной валюты на $ 8 млрд 403,8 млн в эквиваленте, продали $ 6 млрд 763,9 млн. Чистая покупка иностранной валюты физлицами составила $ 1,64 млрд.Субъекты хозяйствования – резиденты Беларуси купили валюты на $ 19 млрд 245,4 млн в эквиваленте, продали $ 18 млрд 127,9 млн. Чистая покупка – $ 1 млрд 117,4 млн.Нерезиденты Беларуси приобрели иностранной валюты на $ 227,9 млн в эквиваленте, продали $ 711,4 млн. Чистая продажа составила $ 483,5 млн.