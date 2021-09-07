Число жертв взрывов боеприпасов в Казахстане увеличилось до 16

Число погибших при пожаре и взрывах боеприпасов на складах в воинской части в Жамбылской области Казахстана выросло до 16. Об этом проинформировали в пресс-службе министерства обороны республики.
В ведомстве сообщили, что сегодня, 7 сентября, в результате травм, полученных 26 августа при тушении пожара на складе боеприпасов в Жамбылской области, скончался военнослужащий Ерлан Кыргызалиев. По сведениям минобороны Казахстана, Кыргызалиев одним из первых приступил к работам по ликвидации возгорания на складе.
Напомним, что в связи с произошедшим в Казахстане 1 сентября ввели режим чрезвычайной ситуации техногенного характера в Байзакском районе. Подробности можно найти по ссылке.
Фото: Минобороны Казахстана