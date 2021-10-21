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  2. Число жертв взрыва в ресторане на северо-востоке Китая возросло до трех

Число жертв взрыва в ресторане на северо-востоке Китая возросло до трех

В результате взрыва, прогремевшего 21 октября в китайском городе Шэньян (провинция Ляонин) на северо-востоке Китая, погибли три человека, пишет ТАСС.


"К настоящему времени известно о трех погибших, еще около 30 человек получили ранения. Пострадавшие госпитализированы", – говорится в заявлении муниципальных властей городского района Хэпин.

До этого было известно об одной жертве происшествия.

Взрыв произошел 21 октября в 08:20 по местному времени (03:20 по минскому) на улице Тайюаньнаньцзе. Согласно информации Центрального телевидения Китая, он прогремел в помещении одного из ресторанов. В результате происшествия были повреждены несколько зданий и транспортные средства. В интернете начали публиковать записи с  видеорегистратора машины очевидца. На видео видны клубы дыма на улице и люди, спасающиеся бегством.

По предварительным данным, причиной взрыва могла стать утечка газа.

Фото: pixabay.com
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