Число жертв взрыва в ресторане на северо-востоке Китая возросло до трех

В результате взрыва, прогремевшего 21 октября в китайском городе Шэньян (провинция Ляонин) на северо-востоке Китая, погибли три человека, пишет ТАСС.
"К настоящему времени известно о трех погибших, еще около 30 человек получили ранения. Пострадавшие госпитализированы", – говорится в заявлении муниципальных властей городского района Хэпин.
До этого было известно об одной жертве происшествия.
Взрыв произошел 21 октября в 08:20 по местному времени (03:20 по минскому) на улице Тайюаньнаньцзе. Согласно информации Центрального телевидения Китая, он прогремел в помещении одного из ресторанов. В результате происшествия были повреждены несколько зданий и транспортные средства. В интернете начали публиковать записи с видеорегистратора машины очевидца. На видео видны клубы дыма на улице и люди, спасающиеся бегством.
По предварительным данным, причиной взрыва могла стать утечка газа.
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