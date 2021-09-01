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Число жертв урагана "Ида" в США выросло до шести

Как минимум шесть человек погибли из-за циклона "Ида", который был зафиксирован в минувшее воскресенье на побережье Мексиканского залива на территории штатов Луизиана и Миссисипи. Об этом информирует телекомпания NBC.

Иллюстративное фото, pixabay.com

Вице-президент энергетической компании Pike Electric сообщил телеканалу о смерти двух электриков компании в штате Алабама. Это случилось в первой половине дня 31 августа во время выполнения ремонтных работ по восстановлению энергоснабжения, нарушенного из-за урагана.

Ранее сообщалось о четырех погибших. Известно о двоих умерших и десяти пострадавших в результате обрушения части автомобильной трассы на юго-востоке Миссисипи в понедельник вечером. Еще две смерти зафиксированы в штате Луизиана.

По словам губернатора Луизианы Джона Эдвардса, число жертв еще может увеличиться. 
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