Число жертв урагана "Ида" в США выросло до шести

Как минимум шесть человек погибли из-за циклона "Ида", который был зафиксирован в минувшее воскресенье на побережье Мексиканского залива на территории штатов Луизиана и Миссисипи. Об этом информирует телекомпания NBC.
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Вице-президент энергетической компании Pike Electric сообщил телеканалу о смерти двух электриков компании в штате Алабама. Это случилось в первой половине дня 31 августа во время выполнения ремонтных работ по восстановлению энергоснабжения, нарушенного из-за урагана.
Ранее сообщалось о четырех погибших. Известно о двоих умерших и десяти пострадавших в результате обрушения части автомобильной трассы на юго-востоке Миссисипи в понедельник вечером. Еще две смерти зафиксированы в штате Луизиана.
По словам губернатора Луизианы Джона Эдвардса, число жертв еще может увеличиться.