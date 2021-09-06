Число жертв урагана "Ида" и его последствий достигло 63

По актуальной информации, 17 человек умерли в штате Нью-Йорк, 27 – в Нью-Джерси, 13 – в Луизиане, 4 – в Пенсильвании, по одному – в штатах Коннектикут и Мэриленд. Но это могут быть неокончательные цифры – допускается, что есть и другие погибшие. Кроме того, в штате Нью-Джерси еще четыре человека числятся пропавшими без вести.По данным портала poweroutage.us, в Луизиане без электричества по-прежнему остаются около 550 тысяч потребителей. 3 сентября президент США Джо Байден совершил поездку в город Новый Орлеан, который находится в этом штате. Во вторник он планирует посетить штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси для оценки последствий случившегося.В воскресенье президент США Джо Байден распорядился предоставить дополнительную федеральную помощь властям штата Нью-Джерси из-за последствий урагана "Ида". В Белом доме подчеркнули: помощь может подразумевать гранты на временное жилье и ремонт домов, низкопроцентные займы на покрытие ущерба, причиненного незастрахованному имуществу, и другие программы.