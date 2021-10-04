Число жертв тропического шторма "Шахин" в Омане достигло 12 человек

Национальный центр раннего предупреждения султаната заявил о завершении прямого воздействия тропического шторма, который заметно ослабил силу и направился на юго-запад в сторону Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). В Омане, по прогнозам синоптиков, в ближайшее время могут пройти дожди.По данным Национального центра метеорологии, на который ссылается эмиратское агентство WAM, превратившийся в тропическую депрессию шторм в настоящий момент не представляет опасности для ОАЭ, поскольку несет к восточным регионам только переменную облачность, ветра, легкие и средние дожди.