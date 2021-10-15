Число жертв теракта в мечети Афганистана достигло 62

В результате теракта в мечети Биби-Фатима в Кандагаре на юге Афганистана погибли 62 человека, по меньшей мере 68 ранены, передает ТАСС.
Ранее сообщалось о 35 жертвах теракта.
Согласно информации афганского агентства Bakhtar, три террориста-смертника примерно в 13:30 по местному времени (12:00 по минскому времени) произвели взрыв в крупнейшем шиитском религиозном сооружении провинции, которое также известно под названием Имам-Баргах. В момент трагедии в мечети находилось большое количество верующих, которые пришли на пятничную молитву.
Фото: tolonews.com