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  2. Число жертв теракта в мечети Афганистана достигло 62

Число жертв теракта в мечети Афганистана достигло 62

В результате теракта в мечети Биби-Фатима в Кандагаре на юге Афганистана погибли 62 человека, по меньшей мере 68 ранены, передает ТАСС.


Ранее сообщалось о 35 жертвах теракта.

Согласно информации афганского агентства Bakhtar, три террориста-смертника примерно в 13:30 по местному времени (12:00 по минскому времени) произвели взрыв в крупнейшем шиитском религиозном сооружении провинции, которое также известно под названием Имам-Баргах. В момент трагедии в мечети находилось большое количество верующих, которые пришли на пятничную молитву.

Фото: tolonews.com
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