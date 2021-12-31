Число жертв тайфуна на Филиппинах превысило 400

Как передает Reuters со ссылкой на главу Национального агентства по стихийным бедствиям Рикардо Джалада, в большинстве случаев к смертям привели наводнения, падения деревьев и оползни. По его словам, судьбы 82 человека до сих пор неизвестны, 1147 получили травмы.Также в результате мощного тайфуна "Рай" повреждено по меньшей мере 530 тысяч зданий, в том числе треть из них целиком разрушена. Ущерб инфраструктуре и сельскому хозяйству составляет 459 миллионов долларов.По информации властей, вследствие супертайфуна пострадали около 4,5 миллиона человек. В частности, примерно 500 тысяч граждан находятся в эвакуационных центрах. Особенно сильный удар стихия нанесла по провинциям Бохол, Себу и Суригао-дель-Норте.