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  2. Число жертв тайфуна на Филиппинах превысило 400

Число жертв тайфуна на Филиппинах превысило 400

Точная цифра – 405. Об этом пишет РБК-Украина.


Как передает Reuters со ссылкой на главу Национального агентства по стихийным бедствиям Рикардо Джалада, в большинстве случаев к смертям привели наводнения, падения деревьев и оползни. По его словам, судьбы 82 человека до сих пор неизвестны, 1147 получили травмы.

Также в результате мощного тайфуна "Рай" повреждено по меньшей мере 530 тысяч зданий,  в том числе треть из них целиком разрушена. Ущерб инфраструктуре и сельскому хозяйству составляет 459 миллионов долларов.

По информации властей, вследствие супертайфуна пострадали около 4,5 миллиона человек. В частности, примерно 500 тысяч граждан находятся в эвакуационных центрах. Особенно сильный удар стихия нанесла по провинциям Бохол, Себу и Суригао-дель-Норте.
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Фото: РЕЙТЕР
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