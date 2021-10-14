Число жертв тайфуна на Филиппинах достигло 30

В результате тайфуна Maring (Kompasu), который прошел на днях на севере острова Лусон на Филиппинах, погибли 30 человек, трое получили травмы и четырнадцать числятся пропавшими без вести. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение Государственного совета по сокращению и управлению рисками стихийных бедствий.
Ранее в провинции Бенгет произошли оползни из-за дождей, большие территории пострадали от наводнений. К настоящему моменту тайфун покинул территорию Филиппин. Эвакуировано около 15 тысяч человек.
По данным управления, в 110 городах Филиппин наблюдались проблемы с электроснабжением, повреждены 325 домов, более четверти из которых разрушены полностью. Ущерб для сельского хозяйства составил более 21,5 миллиона долларов.