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Число жертв стихийного бедствия в Индии выросло до 18

Пропавшими без вести числятся более 200 человек, передает ТАСС.


Телеканал NDTV опубликовал новые данные о пострадавших в результате схода ледника, а также наводнения на севере Индии. По информации СМИ, как минимум 18 человек погибли, свыше 200 остаются пропавшими без вести. Ранее сообщалось о 14 жертвах и 170 пропавших. Также известно, что 30 человек оказались запертыми в туннеле, их пока не смогли освободить.

На месте происшествия продолжаются спасательные операции. Ледник сошел в районе реки Дхаулиганги утром 7 февраля.
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Фото: РЕЙТЕР
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