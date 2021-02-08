Пропавшими без вести числятся более 200 человек, передает ТАСС.
Телеканал NDTV опубликовал новые данные о пострадавших в результате схода ледника, а также наводнения на севере Индии. По информации СМИ, как минимум 18 человек погибли, свыше 200 остаются пропавшими без вести. Ранее сообщалось о 14 жертвах и 170 пропавших. Также известно, что 30 человек оказались запертыми в туннеле, их пока не смогли освободить.
На месте происшествия продолжаются спасательные операции. Ледник сошел в районе реки Дхаулиганги утром 7 февраля.
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Число жертв стихийного бедствия в Индии выросло до 18
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Фото: РЕЙТЕР