Число жертв сильных дождей на юго-западе Индии возросло до 26

За прошедшие сутки в Керале спасатели обнаружили тела 14 погибших в округе Коттаям и девять – в округе Идукки. Главной причиной гибели людей стали оползни. По запросу правительства Кералы национальные силы реагирования на стихийные бедствия развернули 11 групп. В спасательных работах также задействованы военные вертолеты, подразделения сухопутных войск и ВМС.Согласно сведениям газеты Hindustan Times, судьба еще двоих граждан остается неизвестной.Премьер-министр Индии Нарендра Моди отметил в своем Twitter-аккаунте, что обсудил ситуацию в штате с главным министром Кералы Пинарайи Виджаяном и предложил помощь в преодолении последствий сильных дождей.– отметил премьер.Наряду с этим сильные осадки обрушились на соседний южный штат Тамилнад, где двое погибших были обнаружены спасателями в округе Намаккал, а один – в округе Каньякумари.Сильные дожди прошли в прошедшие сутки и в иных регионах Индии – на севере и северо-западе страны, в том числе в столице Нью-Дели, где выпало 55 мм осадков. Метеорологический департамент Индии считает, что с середины наступившей недели количество осадков начнет уменьшаться.Фото: скриншот видео Reuters