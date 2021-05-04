Число жертв при обрушении метромоста в Мехико выросло до 20 человек

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Viajeros del Mundo con Enrique Vera

Согласно последним данным Министерства гражданской защиты, в результате инцидента госпитализировано 49 человек. Ранее сообщалось о 13 погибших и около 70 пострадавших. Операция по спасению продолжается.Напомним, конструкция вместе с поездом рухнула 3 мая около 22:00 на юго-востоке города в районе станций "Оливос" и "Тесонко".Отмечается, что метро Мехико –один из крупнейших метрополитенов в Северной Америке.