Мэр Мехико Клаудия Шейнбаум подтвердила, что при крушении метромоста погибли 20 человек. Об этом сообщает телеканал Milenio.
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Согласно последним данным Министерства гражданской защиты, в результате инцидента госпитализировано 49 человек. Ранее сообщалось о 13 погибших и около 70 пострадавших. Операция по спасению продолжается.
Напомним, конструкция вместе с поездом рухнула 3 мая около 22:00 на юго-востоке города в районе станций "Оливос" и "Тесонко".
Отмечается, что метро Мехико –один из крупнейших метрополитенов в Северной Америке.
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Число жертв при обрушении метромоста в Мехико выросло до 20 человек
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