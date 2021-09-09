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  2. Число жертв пожара в тюрьме в Индонезии достигло 44

Число жертв пожара в тюрьме в Индонезии достигло 44

По меньшей мере 44 человека погибли в результате пожара в тюрьме, расположенной в населенном пункте Тангеранг индонезийской провинции Бантен, передает ТАСС.


Актуальными данными поделилось агентство France-Presse. Ранее было известно о 40 погибших в результате происшествия.

Напомним, что возгорание зафиксировали утром в среду. Огонь быстро охватил территорию тюрьмы. Правительство продолжает расследовать причину инцидента: возможно, пожар возник из-за проблем с системой электроснабжения, которую не обновляли как минимум сорок лет.

Фото: pixabay.com
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