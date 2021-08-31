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  2. Число жертв последствий урагана "Ида" в США выросло до четырех

Число жертв последствий урагана "Ида" в США выросло до четырех

По меньшей мере четыре человека погибли в результате обрушившегося на штаты Луизиана и Миссисипи циклона "Ида", передает ТАСС.


Как сообщило издание Washington Post, два человека погибли и десять получили травмы в результате обрушения части автомобильной трассы на юго-востоке Миссисипи вечером 31 августа. О двух жертвах непогоды в Луизиане сообщил в воскресенье департамент здравоохранения штата.

Согласно информации губернатора Луизианы Джона Эдвардса, количество погибших из-за урагана может заметно возрасти.
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Фото: РЕЙТЕР
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