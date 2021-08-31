Число жертв последствий урагана "Ида" в США выросло до четырех

Как сообщило издание Washington Post, два человека погибли и десять получили травмы в результате обрушения части автомобильной трассы на юго-востоке Миссисипи вечером 31 августа. О двух жертвах непогоды в Луизиане сообщил в воскресенье департамент здравоохранения штата.Согласно информации губернатора Луизианы Джона Эдвардса, количество погибших из-за урагана может заметно возрасти.