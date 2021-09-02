Число жертв наводнения в США увеличилось до шести

Согласно информации телекомпании NBC, пожарное управление Нью-Йорка уточнило, что смерть двоих человек наступила в результате частичного обрушения постройки, тело еще одной женщины было найдено в резиденции в Квинсе. Врачи скорой помощи сообщили о жертве стихии в Бруклине. Глава города Пассеик (штат Нью-Джерси) Эктор Лора подтвердил гибель еще двоих граждан.До этого Лора рассказал телеканалу CNN, что смерть одного человека наступила в Нью-Джерси в результате наводнения. Погибшим был пожилой мужчина, находившийся на водительском сиденье в транспортном средстве. К тому времени как спасатели пришли на помощь, автомобиль полностью погрузился в воду, из-за чего вытащить мужчину они не успели. При этом двух других пассажиров машины удалось спасти.