Число жертв наводнения на севере Турции увеличилось до 64

До этого сообщалось о 62 жертвах. От непогоды пострадали 284 человека, судьба 76 граждан в настоящий момент неизвестна. Глава страны Тайип Эрдоган объявил зоной стихийного бедствия провинции Кастамону, Синоп и Бартын на севере Турции.– уточняется в сообщении.