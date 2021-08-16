Число жертв наводнения на севере Турции увеличилось до 64

В результате наводнений, которые стали результатом сильных дождей, в провинциях Кастамону, Синоп и Бартын, расположенных на черноморском побережье Турции, погибли по меньшей мере 64 человека. Актуальными данными поделилось управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD), передает РИА Новости.
До этого сообщалось о 62 жертвах. От непогоды пострадали 284 человека, судьба 76 граждан в настоящий момент неизвестна. Глава страны Тайип Эрдоган объявил зоной стихийного бедствия провинции Кастамону, Синоп и Бартын на севере Турции.
– В результате стихийного бедствия 54 человека погибли в Кастамону, девять – в Синопе и один – в Бартыне, – уточняется в сообщении.